Crise EUA-Irã: Itamaraty diz em nota que apoia ‘luta contra o flagelo do terrorismo’

A nota do Itamaraty foi divulgada um dia após o principal general iraniano, Qassem Soleimani, ter sido morto em um ataque ordenado pelo governo dos Estados Unidos.

Segundo o presidente Donald Trump, o ataque foi ordenado para “parar” uma guerra, não para “começar”.

Local onde general iraniano foi morto em Bagdá, no Iraque — Foto: Roberta Jaworski/G1

Na nota, o ministério não condenou a morte do general iraniano, mas condenou um ataque à embaixada dos Estados Unidos em Bagdá (Iraque).

Mais cedo, nesta sexta, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que o governo não se manifestaria sobre o assunto por não ter o “poderio bélico” dos Estados Unidos.

“Eu não tenho o poderio bélico que o americano tem para opinar neste momento. Se tivesse, eu opinaria”, afirmou o presidente.

Bolsonaro admite que crise EUA x Irã pode impactar combustível

Um dos efeitos da crise entre Estados Unidos e Irã foi o aumento de 3,6% no preço do barril de petróleo, chegando a US$ 68,60.

No Brasil, Bolsonaro afirmou que o governo não vai interferir no preço dos combustíveis, mas que a alta é o que “mais preocupa” neste momento.

Outro efeito provocado pela crise foi a queda no fechamento das bolsas de valores internacionais.

Leia abaixo a íntegra da nota:

Acontecimentos no Iraque e luta contra o terrorismo

Ao tomar conhecimento das ações conduzidas pelos EUA nos últimos dias no Iraque, o Governo brasileiro manifesta seu apoio à luta contra o flagelo do terrorismo e reitera que essa luta requer a cooperação de toda a comunidade internacional sem que se busque qualquer justificativa ou relativização para o terrorismo.

O Brasil está igualmente pronto a participar de esforços internacionais que contribuam para evitar uma escalada de conflitos neste momento.

O terrorismo não pode ser considerado um problema restrito ao Oriente Médio e aos países desenvolvidos, e o Brasil não pode permanecer indiferente a essa ameaça, que afeta inclusive a América do Sul.

Diante dessa realidade, em 2019 o Brasil passou a participar em capacidade plena, e não mais apenas como observador, da Conferência Ministerial Hemisférica de Luta contra o Terrorismo, que terá nova sessão em 20 de janeiro em Bogotá.

O Brasil acompanha com atenção os desdobramentos da ação no Iraque, inclusive seu impacto sobre os preços do petróleo, e apela uma vez mais para a unidade de todas as nações contra o terrorismo em todas as suas formas.

O Brasil condena igualmente os ataques à Embaixada dos EUA em Bagdá, ocorridos nos últimos dias, e apela ao respeito da Convenção de Viena e à integridade dos agentes diplomáticos norte-americanos reconhecidos pelo governo do Iraque presentes naquele país.