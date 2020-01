Dallagnol nas mãos de conselheiro indicado por deputados – O Antagonista

Deltan Dallagnol deve ser punido pelo CNMP.

A Folha de S. Paulo diz que “a representação aberta a pedido de Renan Calheiros foi distribuída para Otávio Luiz Rodrigues, conselheiro indicado pela Câmara dos Deputados.

Mesmo entre a ala mais simpática à Lava Jato no órgão o caso já era considerado o mais espinhoso para Dallagnol. Agora, com um relator visto como aliado do Congresso, as dificuldades deverão crescer para o coordenador da operação”.