“De jeito nenhum”, diz Bolsonaro sobre taxação de energia solar – O Antagonista

Jair Bolsonarovoltou a descartar hojequalquer tipo de taxação sobre a energia solar.

“Não, não, não, de jeito nenhum. Zero. Isso aí, no meu entender, é uma coisa muito mal explicada. Não tem taxação”, disse após participar de uma reunião com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.

Bolsonaro afirmou também:

“Os pequenos consumidores, que têm placa fotovoltaica na sua casa, não precisam se preocupar com isso. E quem produz e tem seus próprios meios para transmitir energia também não precisa se preocupar. Só terá alguma taxação aquele que, porventura, tenha uma fazenda e queira vender energia usando meios físicos de terceiros.”