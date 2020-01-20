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Decisão de Toffoli sobre salário de professores é inconstitucional – O Antagonista
Cidades

Decisão de Toffoli sobre salário de professores é inconstitucional – O Antagonista

20 de janeiro de 2020
10 Menos de um minuto


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    3. SuEgbyBMdWxhIG7jbyBwb2RlcmlhIHThIG1haXMgZmVsaXogY29tIG8gTUlDVE8gbmEgUHJlc2lk6m5jaWEsIG8gUE9TVEUgRmVybmFuZG8gSGFkZGFkIGphbWFpcyBjb25zZWd1aXJpYSBmYXplciBwZWxvIFBUIGNhc28gdGl2ZXNzZSBnYW5oYWRvIGFzIGVsZWnn9WVzIG8gcXVlIG8gTUlDVE8gZmV6LCBMQU1FTlTBVkVMLg==

    4. Qm96byBzYW5jaW9ub3UgYSBsZWkgTFVMQSBMSVZSRSBkbyBGUkVJWE8sIGRldSAyIGJpbGj1ZXMgcGFyYSBvIFBUIGZhemVyIGNhbXBhbmhhLCBlbXByZWdvdSBzb2xkYWRpbmhvcyBkbyBQVCBuYSBQR1IgZSBuYSBBR1UuLi4gQk9aTyDpIGEgZXh0ZW5z428gZGEgQ09SUlVQx8NPIGRvIGdvdmVybm8gTHVsYS4=

  70. TuNvIGNvbnNpZ28gZW50ZW5kZXIsIGVtIHF1YWxxdWVyIHBh7XMgc+lyaW8gZXNzZSBzdWplaXRvIGrhIHRlcmlhIHNpZG8gYWZhc3RhZG8gZGEgZnVu5+NvLCAgc/Mgbm8gQnJhc2lsIHF1ZSAgZmF6ZW1vcyB2aXN0YSBncm9zc2EsIGUgY29udGludWFtb3MgdG9sZXJhbmRvIGFzIGNhZ2FkYXMgZGVzc2UgaW5jb21wZXRlbnRlLiBBdOkg

  71. TuNvIGNvbnNpZ28gZW50ZW5kZXIsIGVtIHF1YWxxdWVyIHBh7XMgc+lyaW8gZXNzZSBzdWplaXRvIGrhIHRlcmlhIHNpZG8gYWZhc3RhZG8gZGEgZnVu5+NvLCAgc/Mgbm8gQnJhc2lsIHF1ZSAgZmF6ZW1vcyB2aXN0YSBncm9zc2EsIGUgY29udGludWFtb3MgdG9sZXJhbmRvIGFzIGNhZ2FkYXMgZGVzc2UgaW5jb21wZXRlbnRlLiBBdOkg

    1. SuEgYXF1aSBuZXNzZSBQYe1zIGRlIG1lcmRoQCwgZWxlIG1hbmRhIG7jbyBz8yBubyBTVEYgY29tbyBtYW5kYSB0YW1i6W0gbmEgUHJlc2lk6m5jaWEgZGEgUmVw+mJsaWNhLCBvIEJPWk8g6SBz8yB1bSBwYXUtbWFuZGFkbyBjdW1wcmlkb3IgZGUgb3JkZW5zIGRvIGFkdm9nYWRvIFBUcmFsaGEu

  72. TyBUb2ZvbGxpIGJhbyB0ZW0gY2FuZXRhIEJpYywgY29tbyB2YWkgZGFyIGF1bWVudG8gYSBwcm9mZXNzb3Jlcz8gTyBk8yEgU2UgYWNoYW5kbyEgS2tra2tra2tr

  73. SW1wZWFjaG1lbnQgauEhISE=

    1. SW1wZWFjaG1lbnQgZG8gYWR2b2dhZG8gUFRyYWxoYT8gVm9j6iB04SBsb3Vjbz8gTyBCT1pPIGZhbG91IHF1ZSBvcyBUT0dBRE9TIFZFUk1FTEhPUyBkbyBTVEYgZ2FyYW50ZW0gYSBnb3Zlcm5hYmlsaWRhZGUsIFRBTEtFWT8=

  74. VGVtIHF1ZSBlbnRyYXIgY29tIGFjYW8gZGUgaW1vZWRpbWVudG8gZGVzc2UgY2FyYS4uLi4uLiBjYWRlIGEgY29yYWdlbSBTZW5hZG9yZXM/Pz8=

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    1. UHJlc2lkZW50ZSBkbyBTVEYgZSBkYSBSZXD6YmxpY2EgRmVkZXJhdGl2YSBkbyBCcmFzaWwuIFZvY+ogcGVuc291IHF1ZSBlcmEgc/MgZG8gU1RGPyBQZW5zb3UgcXVlIGVyYSBvIEJPWk8gbyBQcmVzaWRlbnRlIGRhIFJlcPpibGljYT8gVGUgZW5nYW5hcmFtLCBpbmZlbGl6bWVudGUu

  76. QmlsaPVlcyBkbyBQb3ZvIFNvZnJpZG8gQnJhc2lsZWlybyA=

    1. Q2xhcm8gcXVlIHRlbS4uLi4gbm8gbm9zc28gU1RGIGNhYmUgcXVhbHF1ZXIgaW5jb21wZXRlbnRlIGUgdmVuYWwuLi4uLiB2ZWphIGFzIGFjb2VzIGRvcyBxdWUgZXN0YW8gbOEuLi4=

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  77. TyBUb2ZvbGxpIG7jbyB0ZW0gY2FuZXRhIEJJQywgcG9ydGFudG8gbuNvIHRlbSBjb21vIGVsZSBkYXIgYXVtZW50byBhIHByb2Zlc3NvcmVzLiBPaCwgZPMsIHF1ZXJpYSBzZXIgcHJlc2lkZW50ZSBkYSBSZXD6YmxpY2EgZG8gQnJhc2lsLCBtYXMgbvNzLCBwb3ZvIHZvdGFtb3Mgbm8gSmFpciwgc/MgZWxlIHRyLiBBIGNhbmV0YS4=

  78. U/Mgbm8gQnJhc2lsIG1lc21vISBVbSBtaW5pc3RybyBkbyBzdXByZW1vIHF1ZSBu428gY29uaGVjZSBhIGNvbnN0aXR1aefjbywgZSBvbGhhIHF1ZSBlbGUgZGV2ZSB0ZXIgdW0gbXVuZG8gZGUgYWNlc3NvcmVzLCBjcnV6IGNyZWRvIQ==

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  80. TyBxdWUgZXNwZXJhciBkZSB1bSBwcmVzaWRlbnRlIGRvIFNURiBkZSB1bWEgIm1lcmRvY3JhY2lhIiwgbmFzIHBhbGF2cmFzIGRvIGp1aXogQXphbWJ1amE/

  81. VW0gbWluaXN0cm8gZG8gU1RGIGRldmVyaWEgc2UgYWxmYWJldGl6YXIgbmEgQ29uc3RpdHVp5+NvIG5hIGVzY29sYS4=

  82. U2Fwby5ycmEgc2FiZSBhbGd1bWEgY29pc2E/

    1. ySBz6XJpbyBxIHRlbW9zIG1lc21vIHEgZGVpeOEgbG9zIHRyYWJhbGhhcj8hIERlaXhvIHRyYWJhbGhhciBxdWVtIHRyYWJhbGhhIHByYSBtaW0h

    2. RGVzZGUgamFuZWlybyBkZSAyMDE5LCBxdWFuZG8gRGlhcyBUb2Zmb2xpIGFzc3VtaXUgYSBwcmVzaWTqbmNpYSBkYSBSZXD6YmxpY2EgdmVtIHNvZnJlbmRvIGdyYW5kZSBwcmVzc+NvIGRhIG3tZGlhLiBEZWl4YSBvIHByZXNpZGVudGUgdHJhYmFsaGFyLiBEZWl4YSBvIGVzdGFnaeFyaW8gZG8gWukgRGlyY2V1IHRyYWJhbGhhci4=

  83. Q29tbyBlbnF1YWRyYXIgdW1hIGF1dG9yaWRhZGUgcXVlIGRlYm9jaGEgZG8g82J2aW8gPyBQcmVjaXNhIHNlciBpbXBpY2hhZG8gc2VtIHBlcmTjbyAuIE8gY2FyYSB2YWkgZmVycmFyIG8gcGHtcyBhdOkgdmVyIHNldSBjaGVmZSBkZSB2b2x0YQ==

    1. SWggQXJ0aHVyIHBvZGUgZXNxdWVjZXIgLi4uIG7jbyB0ZW0gbmFkYSBkZSBjb3BvIGNoZWlvLiBBcXVpIOkgQnJhc2lsIC4uLiBlc3F1ZWNlIA==

    2. TmFvIHZhaSBuYW8uLi4uLiBlbGUgbmFvIHRlbSBub2NhbyBkZSBxdWFudG8gbyBjb3BvIHRhIGNoZWlvLi4uLiBhIXF1YWxxdWVyIG1vbWVudG8gYSBnb3RhIGNhaSBlIHZhaSBleHBsb2RpciBuYW8gc/MgZWxlIG1hcyBvIENvbmdyZXNzbyBlIG8gU1RGLi4=

  84. TWFzIGVzc2UgdmFnYWJ1bmQwIHNhYmVyIGxlcj8=

    1. TyBUYWJhamFyYSBh7SB0aXJhIG8gZGlhIHByYSB0ZW50YXIgcG9yIG5hIGNvbnRhIGRvIEJvbHNvbmFybyBhcyBtZXJkaGFzIGRvIFBULiBPdSDpIGFwb3NlbnRhZG8gb3UgZGVzZW1wcmVnYWRvLg==

    2. TuNvIHNlaSBpbmZvcm1hciwgbyBxdWUgc2VpIOkgcXVlIGVsZSDpIGRlIGZhdG8gbyBQcmVzaWRlbnRlIGRhIFJlcPpibGljYSBkbyBCcmFzaWwgc2VtIHZvdG9zLCBvIE1JQ1RPIOkgYXBlbmFzIHVtIGZhbnRvY2hlIHF1ZSBmaW5nZSBnb3Zlcm5hciwgcGFyZWNlIG1lbnRpcmEgbWFzIOkgYSBtYWlzIGFic29sdXRhIHZlcmRhZGUu

  85. SW1wZWFjaG1lbnQgZGVzc2UgbWVyZG9jcmF0YQ==

    1. TyBNSUNUTyBlIHNldXMgZGlzY+1wdWxvcyBu428gY29uY29yZGFtIGNvbSB2b2PqLCBzZWd1bmRvIG8gTUlDVE8gZSBvIEdBRE8gYW1lc3RyYWRvIGRhIGRpcmVpdGEgUFRpc3RhLCBvcyBUT0dBRE9TIFZFUk1FTEhPUyBkbyBTVEYgZ2FyYW50ZW0gYSBnb3Zlcm5hYmlsaWRhZGUuIA==

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    1. TyBvdXRybyBhc25vIGdvcmR1Y2hvIGRhIG9hYiBhY2hhIG8gVG9sbG9maSwgZGl2b2dhZG8gZGEgc2VpdGEgZGUgTHVsYXLhcGlvLCB1bSBq6m5pbyEhIA==

  87. VG9mb2xsaSDpIG8gZXhlbXBsbyBjbGFybyBkZSBmYWx0YSBkZSBOb3TzcmlvIFNhYmVyIEp1cu1kaWNv

    1. S2tra2sgcSBuYWRhLCBleGVtcGxvIGRlIHNlbS12ZXJnb25oaWNlIG1lc21vLg==

    2. TuNvIGZhbGUgYXNzaW0gZG8gbm9zc28gcHJlc2lkZW50ZSBkYSBSZXD6YmxpY2EuIFF1ZW0gZmFsYSBtYWwgZG8gcHJlc2lkZW50ZSBUb2Zmb2xpIG7jbyBhbWEgYSBuYefjbyBicmFzaWxlaXJhLiA=

  88. TyBQdGlzdGEgVG9mZm9saSBlc3ThIHNlbmRvIHVtIHDpc3NpbW8gcHJlc2lkZW50ZSBkYSBSZXD6YmxpY2EuIFNlIG8gQnJhc2lsIHRpdmVzc2UgdW0gcHJvY3VyYWRvciBnZXJhbCBkYSBSZXD6YmxpY2EgZXNzZXMgYWJ1c29zIG7jbyBwYXNzZWlhbSBlbSBicmFuY28uIEJPWk8sIG8gcGFsaGHnbyBkZWNvcmF0aXZvIOkgbyBtZXNtbyBxdQ==

    1. TyBTZW5hZG8gcXVlIOkgdmVuYWwgZSBjb3JydXB0bywgcG9ydGFudG8gYW1lZHJvbnRhZG8gcG9yIHFxciBkb3MgaW0gYmUgY2lzICAgZG8gU1RG

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  89. Q29tICB0YW50b3MgIGFzc2Vzc29yZXMgIHBhcmEgIGVzY3JldmVyICBlICBkaXRhciAgYW8gIG1pbmlzdHJvICBhaW5kYSAgYXNzaW0gIGVycmEgLiBRdWUgIHZlcmdvbmhhICE=

    1. RmV6IGRlIGNhc28gcGVuc2Fkby4gUGlsYW50cjQgbGl2cmUgbGV2ZSBlIHNvbHRvLiBCb3pvanVkYXMgbm8gYm9sc28gZW5vIGNvbmdyZXNzbyBjb21vIGN1bXBsaWNlLg==

  90. TGV1LCBzaW0uIFNhYmlhLiBFIHRlbSBhc3Nlc3NvcmVzIHBhcmEgcGVzcXVpc2EuIEZleiBwb3JxdWUgc2FiZSBxdWUgYWNpbWEgZGVsZSwgbm8gQnJhc2lsLCBz8yBvIFBsZW5vIGRvIFNURi4gRXN0YXZhIGNpZW50ZS4gTyBNaW5pc3RybyBU82Zmb2xpIG7jbyBmZXogYSAiY29pc2EiIG5vIGFyLiA=

    1. RXhhdGFtZW50ZS4gTyBCcmFzaWwgbmFzIG3jb3MgZGUgdmFnYWJ1bmQwcy4gQ29uZ3Jlc3NvIGRlIGxhZHIwZXMgZSB1bSBwcmVzaWRlbnRlIGZyYWNvIHEgYWUgdG9ybm91IHVtIGZhbnRvY2hlIGZhbmZhcnLjMC4=

  91. UXVhbmRvIHZhbyBpbnRlcmRpdGFyIGVzc2UgcHJvZmVzc29yIGRlIGphdmFuZXMgcXVlIG5hbyBwYXNzYSBkZSB1bSBiX29fY19hX0w/IFVtIHBhcl92byBjb21vIGVzc2UgbmFvIHBvZGUgdGVyIHRhbnRvIHBvZGVyLg==

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  93. VuEgYWJyaXIgZW1wcmVzYSBlbSB1bSBwYWlzIGRlc3NlICEgU3VzdGVudGFyIGVzc2VzICxwb2ztdGljb3MsanVzdGnnYSwgZnVuY2lvbuFyaW9zIHD6YmxpY29zLCAgYWdvcmEgYXTpIGlzZW7n428gcGFyYSBpZ3JlamFzICwgZGVtaXRpciB0b2RvcyAsIHbjbyBwZWRpciBlbXByZWdvIG5hIGNhc2EgZG8gY2FyYWk=

  94. RmxsaG9kdW1AcHV0QCwgQWzpbSBkZSB0dWRvIOkgYW5hbGZhYmV0byBjb25zdGl0dWNpb25hbCBvIHByZXNpZGVudGUgZG8gbm9zc28gU1RG

  95. QSBlc3F1ZXJkYSBudW5jYSBlc3ThIHNhdGlzZmVpdGEuIEJvem8gauEgc2FuY2lvbm91IGEgbGVpIExVTEEgTElWUkUgZGUgRlJFSVhPLCBkZXUgMiBCSUxI1UVTIHBhcmEgbyBQVCBmYXplciBjYW1wYW5oYSBlIHBhc3NvdSBvIGNvbWFuZG8gZGEgcHJlc2lk6m5jaWEgcGFyYSBUb2Zmb2xpLiBPIHF1ZSBtYWlzIGVzc2UgcG92byBxdWVyPw==

    1. THVsYSBsaXZyZSBmb2kgZGVjaXPjbyBkbyBwbGVubyBkbyBTVEYgc29icmUgcHJpc+NvIGVtIDJhIGluc3RhbmNpYS4gTuNvIHRlbSBuYWRhIGEgdmVyIGNvbSBqdWl6IGRlIGdhcmFudGlhcy4gTyBmdW5kbyBwYXJ0aWThcmlvIGZvaSBhcHJvdmFkbyBwZWxvIENvbmdyZXNzbyBlbSAyMDE3LCBCb2xzb25hcm8gc/MgY3VtcHJpdSBhIGxlaS4=

    2. RGVzY3VscGEgcG9yIHR1ZG8sIGRpc3NlIG8gcHJlc2lkZW50ZSBCb2xzb25hcm8gcGFyYSBvcyBlc3F1ZXJkaXN0YXM=

    3. VGVtIG1haXMsIG8gQk9aTyBzYW5jaW9ub3UgYSBsZWkgUFLTLUNSSU1FIChhYnVzbyBkZSBhdXRvcmlkYWRlKSBhbmlxdWlsb3UgYSBMQVZBIEpBVE8sIGxpbWl0YefjbyBkYSBkZWxh5+NvIHByZW1pYWRhLCBhcG9pb3UgYSBwcmlz428gc/MgZW0gUVVBUlRBIElOU1TCTkNJQSwgbWFzIG9zIFBUcmFsaGFzIHF1ZXJlbSBtYWlzLg==

    4. UXVlciBleGVtcGxvIGRlIGhvbmVzdGlkYWRlIGUgbmFvIGRlIHF1ZSB2YWxlIGEgcGVuYSBzZXIgY3JpbWlub3NvLi4uLiBpc3RvIOkgcOlzc2ltbyBwYXJhIG8gQnJhc2lsLi4uIGltcHVuaWRhZGUg6SBub3NzbyBtYWlvciBwcm9ibGVtYS4uLi4gYWluZGE=

  96. UG9pcyDpLCAgauEgZm9pIHByb3ZhZG8gcXVlIOkgdW0gYmh1cnJvLCBpZ27zYmlsIGUgaW5jb21wZXRlbnRlLCBhbOltIGRlIHRlciBzZXUgbm9tZSBuYXMgcGtsYW5pbGhhcyBkZSBlbXByZWl0ZWlyYXMgY29ycnZwdDQ1LiBPIHF1ZSBtYWlzIGZhbHRhIHBhcmEgbWFuZGFyIHBhcmEgYSBjYWRlaWE/Pz8=

  97. Q2FsbWEsIGdlbnRlLCBvIEFtaWdvIGRvIEFtaWdvIGRvIE1ldSBQYWkgZm9pIHJlcHJvdmFkbyBlbSBkb2lzIGNvbmN1cnNvcyBw+mJsaWNvcyBwYXJhIGp1aXouIFNlcmlhIGV4aWdpciBkZW1haXMgcXVlIGVsZSBjb25oZWNlc3NlIGEgQ0YgZSBhcyBz+m11bGFzIGRvIFNURi4=

  98. Q29tbyBwb2RlIHNlciBtYW50aWRvIHVtIGluY29tcGV0ZW50ZSBkZXN0ZSBubyBTVEYuLi4uLi4uICDpIHBvcnF1ZSDpIG8gbm9zc28gU1RGLi4uLi4gdW1hIHZlcmdvbmhhIGUgdW0gdmV4YW1lIGludGVybmFjaW9uYWwgYXBvaWFkbyBwaXIgdW0gc2VuYWRvIHZlbmFsIGUgY29ycnVwdG8sIHBvcnRhbnRvIGFtZWRyb250YWRvLi4u

  99. Q2FuYWxoYS4uLi4uISEh

  100. ySB1bWEgc3VtaWRhZGUuIE8ganVpeiBxdWUgbuNvIGNvbmhlY2UgdW1hIGxpbmhhIHNlcXVlciBkYSBDb25zdGl0dWnn428gRmVkZXJhbCBkbyBCcmFzaWwuVmVyZ29uaGEgLCBoZWluID8=

  101. RXNzZSBzdWplaXRvIOkgdW0gZGVzYXN0cmUgcGFyYSBvIEJyYXNpbCEhISBO428gc2FiZSBuYWRhLCBhdHVhIGNvbnRyYSBhIENhcnRhIE1hZ25hLCBhdHJhdmFuY2EgYSBqdXN0aedhLCBwcm90ZWdlIGNyaW1pbm9zb3MgZSBzZSBhY2hhIG8gZG9ubyBkbyBwYe1zISEhIMkgcGV0aXN0YSEgUXVlIGRlbO1yaW8gZGUgcG9kZXIhISE=

  102. TWFzIGUgZGHtID8/PyAgIEVsZSDpIG8gU3VwcmVtbyBtYW5kYXThcmlvIGRpdGFkb3IgZG8gcGHtcywgcXVlbSB2YWkgZGVzZmlhLWxvICwgZW0gdW0gcGHtcyBkZSBDb25ncmVzc28gY292YXJkZSAgZSBnb3Zlcm5vIGJvbnppbmhvICw/Pz8/Pz8=

  103. Qm96b25hcm8gc2FuY2lvbm91IGEgbGVpIExVTEEgTElWUkUgZGUgRlJFSVhPLCBkZXUgMiBCSUxI1UVTIHBhcmEgbyBQVCBmYXplciBjYW1wYW5oYSBwb2ztdGljYSBlIGFwYXJlbGhvdSBhIFBHUiBlIEFHVSBjb20gc29sZGFkaW5ob3MgZG8gUFQuIFRlbW9zIHF1ZSB0aXJhciBlc3NlIEVTUVVFUkRPUEFUQSBkYSBwcmVzaWTqbmNpYS4=

    1. RXNzZSB2ZXJtZSBkZXZlIHNlciBhcG9zZW50YWRvIG91IGRlc2VtcHJlZ2Fkby4gUGFzc2EgbyBkaWEgcG9zdGFuZG8gYXNuZWlyYXMg

    2. TyBhc3N1bnRvIOkgbyBQVG9mZm9saSBiQGFiQGNhIHBhcmEgZGUgcGFuZmxldGFyIHNldSBlc3F1ZXJkb3BhdGEu

    3. TWF2IGNhbmhvdG8=

  104. U2VtIHN1cnByZXNhIG5lbmh1bWEsIFRvZmZvbGkg6SBvIHZlcmRhZGVpcm8gZGl0YWRvciBkbyBCcmFzaWwuIEJvbHNvbmFybyDpIGFwZW5hcyB1bSBib25lY28gZGUgdmVudHLtbG9xdW8u

  105. SXNzbyDpIHF1ZSBzYWJlZG9yaWEganVy7WRpY2EuLi4gQWZpbmFsIG9jdXBhIG8gY2FyZ28gcG9yIHNlciBvIGNhcmEuLi4=

  106. SXNzbyBhdOkgZXUgcXVlIHNvdSB1bSB6ZXJvIGEgZXNxdWVyZGEgZW0gZGlyZWl0byBzYWJpYS4gQ2xhcm8gZWxlIHRhbWLpbSBzYWJlLCBtYXMgbmEg4m5zaWEgZGUgc2UgdG9ybmFyICJpbXBvcnRhbnRlIiBwcmVzaWRlbnRlIGRvIHN1cHJlbW8sIHRvbWEgZGUgZGVtYWdvZ2lhIGFvIGFycmVwaW8gZGEgbGVpLg==

  107. RSBvIExldmFudHJvc3RpaywgcXVhbmRvIGRhIGNhc3Nh5+NvIGRhIERpbG1hLCBsZXUgYSBjb25zdGl0dWnn428/

    1. SWdub3JvdSBvIGFydCA1MiBxdWFuZG8gZXJhIHByZXNpZGVudGUgZG8gU1RGLiDJIGRlIHByYXhl

  108. Q2FyYSAhICBRdWUgdmV4YW1lLi4uLiDpIGluY29tcGV0ZW50ZSBhdOkgcHJhIGVzY29saGVyIGFzc2Vzc29yZXMuLi4uQSBPQUIgZGV2ZXJpYSBhbnVsYXIgYSBpbnNjcmnn428gZGVzc2UgaWRpb3RhLiAgRGVw9WUgY29udHJhIHRvZGEgYSBjYXNzZSBkb3MgYWR2b2dhZG9zLiAg

  109. TuNvIGNhbnNhIGRlIGRhciB2ZXhhbWUuIA==

  110. RGV2ZXJpYSBjb25oZWNlciBhIENGLiA=

  111. RGlhcyBUb2ZvbGxpIOloIHVtIGFuYWxmYWJldG8ganVyaWRpY28hIENvbSBtdWl0byBkaWZpY3VsZGFkZSBkZSBsZWl0dXJhIGUgaW50ZXJwcmV0YefjbyBkYXMgcHJvcHJpYXMgbGVpcyBxdWUgZWxlIGRpeiBkZWZlbmRlciEhMSBRdWUgbm9zIG5vYSBhanVkZSE=

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