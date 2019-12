Decreto de Bolsonaro substitui  ‘indultos salva-ladrões ou salva-corruptos’, diz Moro

BRASÍLIA — O ministro da Justiça,Sergio Moro, disse nesta terça-feira que oindulto de Natalassinado pelo presidenteJair Bolsonarosubstitu benefícios “salva-ladrões ou salva-corruptos” de governos anteriores. O decreto de Bolsonaro, que concedeu indulto de Natal a policiais militares condenados por crimes culposos, é o primeiro desde a redemocratização que delimita uma categoria específica dentro do benefício.

“Em substituição aos generosos indultos salva-ladrões ou salva-corruptos dos anos anteriores, o governo do PR (presidente da República) Jair Bolsonaro concedeu indulto humanitário a presos com doenças terminais e indulto específico a policiais condenados por crimes não intencionais”, disse o ministro, numa rede social.

O decreto, publicado nesta terça-feira no Diário Oficial da União, concede indulto de Natal a agentes de segurança pública que tenham sido condenados por “excesso culposo” ou outros crimes culposos, desde que tenham cumprido um sexto da pena. A regra só vale para quem cometeu o crime “no exercício da função ou em decorrência dela”.

Além do benefício a policiais, também haverá a concessão do indulto de caráter “humanitário” com regras para todos os presos. Terão o perdão da perna brasileiros e estrangeiros, que já não oferecem mais perigo ao retorno à vida em sociedade.

“O indulto aos policiais só abrange crimes relacionados ao trabalho policial e não abrange crimes dolosos ou seja praticados com a intenção de cometer o crime. Também foram excluídos dos benefícios, de um ou outro indulto, os crimes mais graves, como hediondos ou corrupção. Há uma linha clara e cristalina entre o indulto ora concedido e os dos governos anteriores”, disse o ministro da Justiça.

O texto foi construído em conjunto pelo Ministério da Justiça e o Palácio do Planalto. Diante da dificuldades apontadas pela equipe técnica para se contemplar seus desejos no decreto de indulto, Bolsonaro tinha chegado a cogitar conceder o benefício da “graça” de forma individual a alguns agentes de segurança.

Deputados criticam

Eleito líder da bancada do PT na Câmara para o próximo ano, o deputado Enio Verri (PR) acredita que Bolsonaro “flexibilizou” a instituição do indulto natalino, demonstrando que governa “apenas para uma parcela do eleitorado”, considerada sua base eleitoral.

— Todos os movimentos que ele faz, as suas declarações, as ações políticas que ele toma, ele só olha para essa base. Ou seja, ele está no primeiro ano do mandato dirigindo o país mirando a sua possível reeleição — avalia.

Vice-líder do PL, o deputado Marcelo Ramos (AM) também criticou o decreto de Bolsonaro. Ele lembrou a indignação gerada pelo decreto do ex-presidente Michel Temer, em 2017, que abria brecha para conceder o benefício a condenados por corrupção.

— Agente estatal que se utiliza do aparato estatal para cometer crime é muito mais perigoso que um bandido comum. Eu penso que a sociedade deve ter a mesma indignação com indulto dirigido a esse tipo de criminoso como teve com o indulto dirigido a corruptos. Eu lamento essa decisão, que é um ponto fora da curva da tradição de indulto natalino no nosso país — afirmou o deputado.

Depois de eleito e antes de tomar posse, o presidente chegou a declarar que não haveria mais o indulto de Natal. Ele mudou de ideia, porém, quando decidiu usar a medidas para beneficiar policiais e militares.