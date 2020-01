Defensoria questiona Weintraub na Justiça por atender a pedido em rede social sobre erro no Enem

A Defensoria Pública da União (DPU) questionou na Justiça, nesta segunda-feira (27), uma série de mensagens do ministro da Educação, Abraham Weintraub, em uma rede social. Neste fim de semana, Weintraub respondeu pelo Twitter ao pai de uma aluna que solicitou a revisão da nota da filha no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O questionamento foi protocolado como um acréscimo no processo que já teve uma liminar – decisão provisória – que levou à suspensão da divulgação do resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

No documento, a Defensoria alega que o ato do ministro foi uma “seriíssima ofensa ao princípio da impessoalidade, pilar da Administração Pública”. A AGU questiona, também, o motivo de uma pessoa ter a solicitação atendida via redes sociais e não ter o mesmo tratamento utilizando o canal oficial criado pelo Ministério da Educação (MEC).

“Se aqueles que fazem pedidos informais nas redes sociais para revisão da nota são atendidos, por que não o são aqueles que o fizeram pelo canal criado pela própria Administração? E por que não se informa adequadamente cada um dos solicitantes da revisão, caso de fato ela já tenha sido realizada, já que o próprio Ministro da Educação pôde fazê-lo pelas redes sociais para alguém que aparentemente ele sequer conhece pessoalmente?”, questiona o documento.

Outro ponto que o documento da AGU usa como argumento do questionamento é a reposta dada pela assessoria do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ao jornal “Folha de S. Paulo”, que afirmou que “o instituto está revisando as provas de todas as pessoas que estão reclamando de maneira informal, por meio das redes sociais, mas que não dará respostas individuais a elas, como fez Weintraub em relação a seu apoiador”.

Participantes do Enem 2019 relatam problemas na correção do exame — Foto: Reprodução/Twitter

No sábado (25), um usuário enviou uma mensagem pelo Twitter a Weintraub na qual dizia: “Ministro, minha filha tem certeza que a prova do Enem dela não teve a correção adequada e que ela foi prejudicada. E agora? A Inês é morta?”.

Na sequência, o usuário lembrou que o prazo para inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) se encerra neste domingo; e informou o número da inscrição da filha no Enem.

Em resposta, o ministro da Educação disse que passaria o caso “diretamente” para Alexandre Lopes, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão responsável pelo Enem.

Cerca de uma hora depois, Weintraub declarou no Twitter que o caso já estava sendo analisado e publicou uma imagem com uma conversa de WhatsApp. Segundo a reprodução da conversa, Weintraub pergunta ao interlocutor: “caro Alê, tem como verificar?”. O ministro obtém a seguinte resposta: “vou checar”.

Mais tarde, Weintraub respondeu ao usuário do Twitter: “Veja a resposta abaixo”. A postagem é acompanhada de um novo print de conversa do WhatsApp. Nas mensagens, o interlocutor diz: “Ministro, a participante teve a prova corrigida corretamente. Tudo confere. Fez a prova em Ribeirão Preto (SP). Conferido com a aplicadora. Não houve erro de associação no caso”.

O usuário, então, agradeceu ao ministro pela iniciativa. “Mesmo assim, muito obrigado Ministro. Justiça feita e consciência tranquila”, escreveu

Em outra postagem, publicada após a troca de mensagens com Weintraub, o usuário disse que a filha registrou reclamação no site do Ministério da Educação. “Porém, aproveitei o tweet do ministro e solicitei a checagem, para minha surpresa ele respondeu prontamente. Que seja feita justiça, porém o tempo urge, o Sisu termina amanhã”, afirmou.

Em seu perfil no Twitter, o usuário se define como uma pessoa que torce pelo “Brasil verde e amarelo” e publica críticas ao Partido dos Trabalhadores.