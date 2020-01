Defesa Civil Nacional reconhece situação de emergência em BH e Contagem

Com a medida, as duas cidades poderão recorrer ao governo federal para planejar ações de socorro, assistência, restabelecimento de serviços essenciais à população e reconstrução de estruturas públicas danificadas. Ainda nesta manhã, a Prefeitura de Belo Horizonte havia decretado situação de emergência, especialmente por conta dos estragos provocados pela tempestade na Avenida Tereza Cristina. Em Contagem, na região metropolitana, cerca de 200 pessoas ficaram desabrigadas após a chuva. Em janeiro já choveu quase a metade de todo o ano de 2019, segundo o Inmet — Foto: Arte/G1

Newsletter G1 Created with Sketch. O que aconteceu hoje, diretamente no seu e-mail As notícias que você não pode perder diretamente no seu e-mail. Para se inscrever, entre ou crie uma Conta Globo gratuita. Obrigado! Você acaba de se inscrever na newsletter Resumo do dia.

chuvas do último domingo (19). A decisão será publicada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) no Diário Oficial da união de quinta-feira (23), e garante recursos federais para ações assistenciais.