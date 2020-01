Defesa Civil prevê chuva forte em BH, e volume pode chegar ao de sexta-feira

Belo Horizonte e os municípios da região metropolitana se preparam para uma forte pancada de chuva nas próximas horas, como prevê a Defesa Civil de Minas Gerais. Um alerta publicado pelo órgão estadual em suas redes sociais aponta para a expectativa de que caia um volume de chuva médio entre 80 mm e 120 mm na região, nesta terça-feira (28). Acredita-se que o momento mais intenso do temporal ocorrerá no período da tarde.

Apesar dessa previsão inicial, o órgão ressalta que existe a possibilidade de a chuva ser ainda mais intensa, com acumulado previsto podendo chegar a 150 mm. Isso significa que, hoje, pode chover o mesmo tanto que choveu na região Oeste de Belo Horizonte entre a manhã da última sexta-feira (24) e o começo do sábado (25).

… com momento mais intenso ocorrendo a partir do fim da tarde. Os acumulados previstos para essas microrregiões entre 100 e 150mm. Isso inclui a cidade de BH e Região Metropolitana. — Defesa Civil MG (@defesacivil_mg) January 27, 2020

As regionais Oeste, Noroeste, Centro-Sul e Barreiro foram as mais atingidas pelos fortes temporais naquela data. A situação das chuvas em Belo Horizonte é tão crítica que em apenas quatro dias – entre sexta e segunda-feira (27) – 13 pessoas morreram na cidade em razão das precipitações. Apenas na Vila Bernadete, na região do Barreiro, cerca de oito casas ficaram soterradas e sete pessoas morreram na tragédia.

Os temporais esperados para esta terça e quarta-feira (29) são fruto de alterações nas condições climáticas em toda a faixa do estado que compreende as regiões metropolitana de BH, Central, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Centro-Oeste.

Alerta em BH

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, na manhã desta terça-feira (28), um alerta metereológico para pancadas de chuva – entre 30 e 50 mm –, acompanhadas por raios e rajadas de vento. O aviso permanece com validade até 8h de quarta-feira (29).

10h26 – Possibilidade de pancadas de chuva (30 a 50 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até 8h de quarta-feira (29). Fonte: Defesa Civil de [email protected] @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/nwgaa38gcl — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) January 28, 2020

Através de suas redes sociais, o órgão municipal aponta recomendações aos moradores da cidade sobre como evitar tragédias durante a chuva. Confira algumas delas:

– Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos e próximos aos córregos e ribeirões no momento de forte chuva.

– Não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando na enxurrada e nas águas dos córregos.

– Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

– Atenção especial em áreas de encostas e morros.

– Jamais se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

