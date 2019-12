Demissão de aliado de Maia do FNDE aprofunda mal-estar do Congresso com Planalto

A exoneração do presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Rodrigo Sergio Dias, tem forte componente político: ele é ligado ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e ao secretário de Transportes do governo de São Paulo, Alexandre Baldy. Com isso, o gesto de Bolsonaro aprofunda o mal-estar do Planalto com o Congresso. Em contrapartida, a exoneração de Dias também fortalece o ministro da Educação, Abraham Weintraub, num momento de escalada do noticiário sobre a sua possível substituição.