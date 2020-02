Depois de Carolina Ferraz, Luiz Fernando Guimarães e Ary Fontoura também desautorizam Regina Duarte

Outros artistas que aparecem em mural de supostos apoiadores do governo postado por Regina Duarte rebateram a nova secretária de Cultura de Bolsonaro; até o momento, quatro artistas desautorizaram o uso de suas imagens. “Houve um mal entendido quando a parabenizei”, disse Luiz Fernando Guimarães

Revista Fórum –A nova secretária de Cultura de Jair Bolsonaro, Regina Duarte, segue sendo desmentida por artistas que aparecem em um mural de supostos apoiadores dela e do governo postado no Instagram. A primeira a se rebelar contra o uso de sua imagem associada ao governo foi a atriz Carolina Ferraz que, em um áudio revelado em primeira mão pela Fórum nesta sexta-feira (31), teceu críticas a Bolsonaro e solicitou que sua foto fosse retirada.

Neste sábado (1), mais dois artistas que aparecem no mural se manifestaram contra a associação deles a um suposto apoio ao governo e ao uso indevido de suas imagens. Um deles é Luiz Fernando Guimarães que, na foto do fatídico mural, comentou: “Oi, querida, houve um mal entendido quando a parabenizei pelo novo projeto, pois conheço sua garra e confio que fará um belo trabalho. Porém não apoio, e nem concordo com o governo atual, e gostaria também que retirasse minha imagem dessas postagens, que foi veiculada sem minha autorização. Boa sorte, e agradeço a compreensão”.

O outro a rebater o suposto apoio aventado por Regina foi o ator Ary Fontoura.

