Depois de Roda Viva, Sergio Moro será convidado do Pânico

arrow-options Reprodução/Instagram Sergio Moro Sergio Moro dará entrevista ao Pânico

O Ministro Sergio Moro

será o convidado do programa Pânico, da Rádio Jovem Pan

, nesta segunda-feira (27). Moro estreia a nova temporada da atração às 12h.

Na última segunda-feira (20), o ministro também foi o convidado do lançamento da nova temporada do tradicional programa de entrevistas da TV Cultura

, Roda Viva

, que agora está sob o comando de Vera Magalhães.

A jornalista inclusive comentou a participação de Moro no Pânico

no último sábado (25). “Ahhhh começo a entender por que a Jovem Pan entrou na mira de algumas @ bolsonaristas hoje”, disse Vera em seu Twitter, em relação aos ataques sofridos pela emissora de rádio nas redes sociais.

Alguns apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se viraram contra o ministro por considerarem que ele não apoia suficientemente o governo.

Conflitos

Em novembro de 2019 o Pânico foi palco de uma confusão

entre os jornalistas Glenn Greenwald e Augusto Nunes. Glenn era o convidado do programa e logo no início ele e Nunes começaram uma discussão com base em desentendimentos passados. O conflito escalou e Augusto Nunes acabou agredindo

o jornalista estrangeiro.