Depois de vídeo em Madureira, estudante comemora chegada do verão na Zona Sul

A nova sensação das redes, Samanta Alves, de 18 anos, que viralizou com um vídeo dançando pelas ruas de Madureira, na Zona Norte, atravessou a cidade para curtir oprimeiro dia do verãonas praias da Zona Sul. A pedido do EXTRA, a nova estrela das redes sociais lançou o seu passinho de funk no Arpoador e em Ipanema. Os dois locais estavam lotados de cariocas e turistas que aproveitaram o calor para se refrescar no mar.

Samanta Alves, a Princesinha de Madureira, invade a Zona Sul Foto: Custódio Coimbra / Agência O Globo

Apontada nas redes como a nova cara do Rio por famosos como o Youtuber e empresário Felipe Neto e o humorista Marcelo Adnet, Samanta chegou a ser reconhecida por alguns banhistas:

— Estou amando toda essa repercussão em torno do vídeo que fiz sobre Madureira. Amo essa cidade. E desde que comecei a produzir esse tipo de vídeo tenho tentado explorar esse lado turístico. Percebi que o característico bom-humor do carioca é o nosso grande cartão de visitas.

Samanta Alves, a Princesinha de Madureira, dança na Pedra do Arpoador Foto: Custódio Coimbra / Agência O Globo

Enquanto a Youtuber gravava sua versão funk de “Garota de Ipanema”, de Vinícius de Moraes e Tom Jobim, a reportagem conversou com outros banhistas que também curtiram o primeiro dia do verão. A carioca Elisângela Almeida Pires, de 43 anos, acompanhada de duas amigas, deu um mergulho no Arpoador:

— Eu estava fora do Brasil. Cheguei sábado no Rio e hoje já acordei com planos de curtir uma praia. Na minha opinião, o Arpoador é cantinho mais gostoso da cidade para dar um mergulho, tomar uma água de coco bem gelada e curtir com os amigos. Imaginei que o sol estaria mais forte, mas mesmo com o tempo nublado a sensação é de muito calor. É preciso se hidratar!

Primeiro dia de verão com sol e água fresca Foto: Custódio Coimbra / Agência O Globo

Mas se engana quem acha que todo mundo vai à praia para tomar banho de mar. Na Pedra do Arpoador — eleita por um juri especializado ouvido pelo O Globo como o local da cidade com a melhor paisagem —, muitos turistas aproveitavam para fazer selfies.

— Sempre tive vontade de conhecer o Rio de Janeiro. Esse lugar é realmente muito deslumbrante. Antes de viajar, muitos amigos me indicaram que eu deveria conhecer a Pedra do Arpoador. É linda, ainda mais com essa vista para o Morro Dois Irmãos — disse a enfermeira Ana Cybelle Souza, de Recife, Pernambuco.

Samanta Alves com o dono da Barraca do Uruguay, Milton Gonzales, no Posto 9, em Ipanema Foto: Custódio Coimbra / Agência O Globo

Futvôlei, drinks e sanduíches

Na Praia de Ipanema, alguns banhistas, além de curtir o mar que estava com correnteza, também aproveitaram para jogar o tradicional futevôlei.

Muitos também deram uma paradinha na Barraca do Uruguay, famosa pelos drinks e sanduíches de linguiça, carne e frango. Para Milton Gonzalez, 72 anos, dono da tenda, que há 40 anos, funciona na altura do Posto 9, chegou a melhor época do ano:

— O Rio de Janeiro combina com o calor. As pessoas ficam mais animadas, saem de casa e as praias ficam lotadas. Eu amo, porque já conheço grande parte da clientela. Hoje, já atendo fregueses da terceira geração de uma mesma família. Isso é maravilhosos.

Se a agitação tomou conta da Zona Sul, nas praias da Zona Oeste, o clima era de muita tranquilidade. A areia não lotou na Praia do Grumari, na Barra da Tijuca.

Para os próximos dias que antecedem o Natal, a previsão não é tão boa para quem quer curtir a praia. Segundo o Climatempo, há grande possibilidade de chuva sobre a Região Sudeste. Já o Alerta Rio informa que o tempo continua instável, com céu nublado e possibilidades de chuvas moderada a forte até a tarde de terça-feira. A partir de quarta-feira, haverá diminuição da nebulosidade e não há previsão de chuva.