Deputado André Fernandes pede vista e adia votação de PEC que proíbe anistia de policiais

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, José Sarto (PDT), convocou os deputados para quatro sessões extraordinárias entre sábado e terça-feira. Com o pedido de vista – recurso previsto no regimento interno da Assembleia para que os deputados tenham mais tempo de analisar uma proposta –, a votação só pode ser realizada com o intervalo de uma sessão.

Mesmo com o pedido de vista, os deputados da base aliada mantêm o diálogo em comissões na Assembleia Legislativa para cumprir os requisitos de alteração da Constituição. Para ser aprovada, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) deve ser ter ao menos dois terços (28) dos votos favoráveis, em duas votações.

A proposta foi apresentada na noite de sexta-feira (28) pelo governador do Ceará, Camilo Santana, em meio ao motim de policiais militares, que chegou ao 12º neste sábado. Devido à paralisação de parte dos policiais, o número de homicídios disparou no estado.

Na sessão deste sábado, os deputados aprovaram a tramitação da proposta em regime de urgência.

Deputados iniciam sessão que vota proibição de anistia para policiais amotinados no Ceará — Foto: Camila Lima/SVM

O deputado José Sarto afirmou que a tramitação da reestruturação salarial dos policiais também iniciará neste fim de semana, independente de o motim dos acabar ou não.

Na sexta-feira, o deputado Evandro Leitão, representante do poder legislativo na comissão que dialoga com policiais, havia dito que a reestruturação seria votada apenas quando os policiais retornassem aos trabalhos.

A mudança, conforme Sarto, é para garantir o aumento salarial da categoria “sem punir os bons policiais”.

Policiais do Ceará se reuniram com senadores para ouvir propostas do governo estadual. — Foto: Kid Junior/SVM

A principal reivindicação dos policiais é a anistia; se concedida, eles são serão punidos administrativamente. Esse tipo de punição pode ser afastamento ou expulsão da Polícia Militar, por exemplo.

No entanto, o Governo do Estado e a comissão formada por membros dos três poderes para tentar encerrar a crise na segurança afirmaram que a hipótese de anistia está descartada.

Os policiais reivindicam também uma reestruturação salarial. O governo do Ceará apresentou na Assembleia Legislativa o projeto de reajuste salarial dos policiais. Ele aumento o salário-base de R$ 3,2 mil para R$ 4,5 mil, em três parcelas, até 2022. Conforme Pinheiro, os policiais exigem que o projeto seja votado na Assembleia Legislativa “o mais rápido possível”.

O deputado Evandro Leitão, membro da comissão que representa o poder legislativa, afirmou que a pauta seria votada “o mais rápido possível” a partir do momento em que a paralisação dos policiais fosse encerrada.