Deputado do PSL atende telefone de sócio de Flávio Bolsonaro

Do Estadão:

O deputado estadual Anderson Moraes (PSL-RJ), um dos maiores defensores do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), atendeu nesta sexta-feira, 20, um telefone celular registrado em nome de Alexandre Ferreira Dias Santini, sócio de Flávio Bolsonaro numa loja de chocolates investigada pelo Ministério Público. A empresa foi alvo de mandado de busca e apreensão na terça-feira, durante operação do MP para investigar um suposto esquema de “rachadinha” na Alerj.

Procurado pela reportagem em seu próprio telefone, o deputado argumentou que estava tomando um café com Santini, que é seu amigo, e atendeu à ligação porque o sócio de Flávio não quer dar entrevistas. Segundo ele, era uma brincadeira.

No primeiro telefonema, a reportagem perguntou se quem estava na linha era Alexandre. A pessoa que atendeu se apresentou como “o deputado Anderson Moraes”. A voz era, de fato, a do parlamentar. Ele tem em seu gabinete quadros com fotos de Flávio e Jair Bolsonaro, cujo governo defende com entusiasmo.

Em uma segunda ligação para o mesmo número, outro homem atendeu — com o mesmo ruído ambiente ao fundo. Disse que falava do “puteiro (sic) Santa Maria”. E desligou em seguida. (…) No início da noite, o deputado ligou para o repórter e confirmou a versão da brincadeira.

(…)