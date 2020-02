Deputado pede afastamento de Guedes por suposto conflito de interesse

O Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu nesta segunda-feira um pedido de afastamento do ministro da Economia, Paulo Guedes, por suposto conflito de interesse entre suas atividades na iniciativa privada e o cargo público no governo.

Na petição, o deputado Paulo Ramos (PDT-RJ) diz que Guedes mantém-se administrador ou sócio de uma “vasta rede composta por bancos, fundos de investimento e outras entidades atuantes nos mercados financeiro, de investimentos e de capitais”.

Segundo o parlamentar, o ministro passou a organizar uma série de reestruturações societárias nas empresas a partir do momento em que assumiu compromissos com o presidente Jair Bolsonaro, ainda à época da campanha, “a fim de se ocultar da frente dos negócios”.

“Essa manipulação societária de cotas foi comum e sistemática, interpondo pessoas que, contudo, podem vir (ou já estar) a se beneficiar de sua atuação futura como Ministro de Estado da Economia. Partido dessa premissa, o que se tem é o verdadeiro sequestro do maquinário da Administração Pública por interesses privados”, continua Ramos.

O deputado cita, por exemplo, o fato de um sócio de Guedes ter sido nomeado para diversos conselhos de administração, como o do Banco do Nordeste do Brasil (BRB) e o da Embrapa.

Ele também afirma que o fato de a Comissão de Ética ter alegado sigilo ao negar-lhe acesso à declaração patrimonial de Guedes, entregue ao tomar posse, é um indício de que o ministro não age com transparência.

Segundo o pedetista, o ministro é “um infiltrado na máquina pública, com amplos poderes sobre a economia”, que “orienta decisões descabidas e contempla interesses dos grupos financeiros com os quais construiu sua trajetória profissional”.

Ele pede que o STF afaste Guedes do cargo até que as autoridades esclareçam as suspeitas levantadas pelo parlamentar. A petição já foi protocolada, mas ainda não foi distribuída a um ministro relator.