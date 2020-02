Deputados registram BO contra Cid por tentativa de homicídio

confronto entre o político e policiais militares amotinados em Sobral, no interior do estado, na última quarta-feira (19/02/2020).

Os deputados Major Fabiana (PSL-RJ), Capitão Wagner (Pros-CE), e Capitão Alberto Neto (PRB-AM) postaram nas redes sociais um vídeo questionando as motivações de Cid ao investir contra os amotinados a bordo de uma retroescavadeira.

“Que outro resultado o senhor desejava? O que o senhor queria era causar a morte de policias militares e seus familiares”, acusou Major Fabiana. Veja a postagem:

Cid Gomes foi transferido de Sobral para Fortaleza de helicóptero na manhã desta quinta-feira (20/02/2020). Na quarta, ele foi operado na cidade do interior do estado após ser baleado no conflito com os grevistas.

Políticos cearenses, como o governador Camilo Santana (PT) e o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), visitaram o senador licenciado no hospital onde ele está, o Monte Klinikum.

Segundo o último boletim médico, Gomes evoluiu bem, encontra-se estável e foi transferido para a enfermaria.

