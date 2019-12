Desespero no clã: quebrado o sigilo telefônico de 29 pessoas no caso da “rachadinha”

Um novo passo da investigação sobre o esquema do clã Bolsonaro na Assembleia Legislativa colocou Jair e o filho Flávio em situação desesperadora: foram quebrados os sigilos telefônicos de 29 pessoas envolvidas no esquema, a começar do ex-PM Fabrício Queiroz

247 –O juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal, autorizou a quebra de sigilo telefônico de 29 pessoas no caso da “rachadinha” que envolve o senador Flavio Bolsonaro e o clã familiar.

Apesar de não terem sido quebrados os sigilos de Jair Bolsonaro e do filho, a situação é desesperadora para o clã.

Foram alvo da quebra de sigilo telefônico Fabrício Queiroz, que já tem ameaçado nos bastidores revelar todo o esquema do clã, os ex-assessores que fizeram depósitos a ele, parentes de Ana Cristina Valle (ex-mulher de Bolsonaro), e o ex-capitão da PM Adriano da Nóbrega, miliciano chefe do Escfritório do Crime, cuja mulher e mãe trabalharam no gabinete de Flávio e que tem íntimas relações com o clã -ele é acusado de envolvimento direto no assassinao de Marielle Franco.

Também foram quebrados os sigilos telefônicos do PM Diego Ambrósio, o sócio de Flávio na loja de chocolates, Alexandre Santini, e o norte-americano Glenn Dillard, que vendeu dois imóveis para Flávio em Copacabana. Os três são suspeitos de auxiliar o filho do presidente na lavagem de dinheiro.

Itabaiana também autorizou, a pedido do MP-RJ, que os agentes extraíssem trocas de mensagem SMS, WhatsApp e outros aplicativos do tipo dos celulares apreendidos durante as buscas no dia da operação. A Promotoria não divulgou quantos aparelhos foram recolhidos.