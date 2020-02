Desrespeito de Bolsonaro pode embasar pedido de impeachment

Bolsonaro: “ela [ a repórter Patricia Campos Mello] queria um furo. Ela queria dar o furo a qualquer preço contra mim” — Foto: Reprodução

O destempero verbal recorrente do presidente Jair Bolsonaro, que ontem fez insulto de conotação sexual à jornalista Patrícia Campos Mello, da “Folha de S. Paulo”, deu início a uma discussão jurídica sobre quebra de decoro e crime de responsabilidade no exercício do cargo. Especialistas em direito constitucional consultados peloValorconcordam que o comportamento do presidente infringe o artigo 9º, inciso VII, da Lei 1.079/1950, a chamada Lei do Impeachment, violando, ainda, o artigo 85 da Constituição, inciso V, sobre probidade na administração.