Destroços em chamas: câmera de segurança registra impacto do avião ucraniano (VÍDEO)

Os primeiros segundos do trágico acidente com um Boeing 737-800 ucraniano na capital iraniana, Teerã, foram registrados por uma câmera de segurança.

As imagens exibem o violento impacto sofrido pelo avião no momento de sua queda, mostrando o local sendo alastrado pela explosão e rapidamente coberto por destroços em chamas.

Os pedações da aeronave, após a colisão, continuam queimando no chão.

​Irã, Ucrânia e Ukrainian Airlines. Cinco fontes de segurança, três americanos, um europeu e um canadense disseram à Reuters que a avaliação inicial foi que o avião tinha sofrido uma falha técnica (prova de sobreaquecimento do motor) e não um impacto de mísseis. Suposta filmagem do acidente feita por uma câmera de segurança

Operado pela Ukraine International Airlines, o Boeing 737-800 com 176 a bordo caiu logo após a decolagem do Aeroporto Internacional Imam Khomeini em Teerã. Ninguém sobreviveu ao acidente aéreo.

As autoridades locais acreditam que uma questão técnica, possivelmente uma falha no motor, foi a culpada do acidente que se tornou o mais mortal da história da Ucrânia.