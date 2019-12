Detentos fazem rebelião no Ceresp Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Detentos fazem rebelião no Ceresp de Contagem, na Região Metropolitana de BH

A Polícia Militar (PM) passou a madrugada desta sexta-feira (20) negociando o fim de uma rebelião no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O motim começou depois que nove presos fugiram do local. A causa ainda ainda não está esclarecida.