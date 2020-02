Direção nacional do Novo reprova e defende que Zema vete reajuste até de policiais

Em nota postada em rede social e no próprio site,a direção nacional do Novo, partido do governador Romeu Zema, reprovou,nesta quarta (19), oreajuste aos policiais.E mais, defendeu que o governadorvete todos os aumentos aprovados pela Assembleia, incluindo os dosservidores da segurança pública.

Após pressões e ameaças de policiais, Zema concedeu reposição salarial de 41,7% em três parcelas anuais. As negociações duraram um ano com a área de segurança. O custo total da medida foiestimado em R$ 9 bilhões pela Secretaria de Planejamento e Gestão.

Por conta dafalta de isonomia e da pressão das demais categorias, aAssembleia Legislativaestendeu, nesta quarta (19), o reajuste para outras 13 categorias do funcionalismo. O custo final, se mantido, seria de R$ 20 bilhões.

Deputados do Novo foram contra

Durante toda a votação dos projetos, dois dos três deputados do Novo,Guilherme da Cunha e Bartô,votaram contra todos os reajustes. Somente, Laura Serrano votou a favor. Guilherme da Cunha criticou a fraqueza do governo em ceder ao que chamou dechantagens e ameaças dos policiais.

Bartô apelou para a crise fiscal, dizendo que o governo estava ignorando as dificuldades financeiras. E mais, que, com a medida, Zema estavaampliando em R$ 5 bilhõeso déficit do estado, que, hoje, é estimado em R$ 13 bilhões. A posição dos deputados do Novo e a do governador foi classificada como incoerente e “esquizofrênica” pelo deputado Sávio Souza Cruz (MDB). “O governador se gaba de cortar cafezinho, mas dá aumento de R$ 9 bilhões”, criticou.

Veja a nota do partido Novo na íntegra:

“O NOVO admira e apoia o excelente trabalho feito pelo

governador Romeu Zema, mas discorda de sua decisão de conceder aumento salarial

aos servidores da área de segurança. O partido entende o direito dos servidores

de pleitearam reajustes, mas a situação fiscal atual de Minas, que herdou uma

condição de calamidade financeira, não permite qualquer gasto adicional.

Defendemos que o governador vete todos os reajustes

aprovados na ALMG, inclusive aqueles destinados à área de segurança. Atuar com

coerência, sempre em linha com nossos princípios e valores, é o nosso maior

compromisso com o cidadão brasileiro e fundamental para consolidarmos o NOVO

como uma instituição diferenciada na política e os mineiros voltarem a ter o

estado que merecem”.

A nota foi postada pela direção nacional, que tem, comopresidente, João Amoêdo, ex-candidato presidencial.

Insatisfação leva Zema a buscar substituto de Bilac na articulação política

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do Portal UAI.