“Discurso típico de líder autoritário”, reage Abraji após fala de Bolsonaro

A Associação Brasileira de Jornalista Investigativo (Abraji) reagiu a novo ataque à imprensa feito pelo presidente Jair Bolsonaro na manhã desta segunda-feira (6). Diante do Palácio da Alvorada, Bolsonaro chamou jornalistas de “raça em extinção” e acusou meios de comunicação de promoverem desinformação. Em nota, a Abraji afirma que Bolsonaro “usa um discurso típico de líderes autoritários”: fazendo ataques em vez de esclarecer fatos. Em resposta a outra afirmação do presidente, de que colocaria os “jornalistas do Brasil vinculados ao Ibama”, a Abraji afirmou que “se quer mesmo preservar o jornalismo e os jornalistas, basta o presidente obedecer a Constituição sob a qual governa e respeitar a liberdade de imprensa, deixando de lado declarações irresponsáveis e retaliações”. De acordo com dados compilados pela Federação Nacional dos Jornalistas, Bolsonaro fez 116 ataques à imprensa em 2019, um a cada três dias.