Disputa jurídica sobre o Enem marca encerramento das inscrições no Sisu

As inscrições no Sisu (Sistema de Seleção Unificada) –principal porta de entrada no ensino superior– terminam às 23h59 deste domingo (26.jan.2020). É este o prazo para que os estudantes que prestaram o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) alterem as opções de curso que fizeram ao longo da semana.

A horas do encerramento do prazo, sobram dúvidas a respeito do processo seletivo. Isso porque 2 problemas atingiram o MEC (Ministério da Educação) nos últimos dias. Um deles foi a questão das notas erradas do Enem, caso admitido pela própria pasta, que disse ter resolvido o impasse. Foram cerca de 6 mil erros.

Outro problema (que não foi confirmado pelo MEC) são alunos que argumentam que aqueles que escolhem a 2ª opção de curso estão sendo direcionados ao ensino superior como se tivessem selecionado a 1ª opção. Isso estaria aumentando a nota de corte. Os 2 casos geram instabilidade no processo.

Em meio aos problemas (admitidos ou não), o MPF (Ministério Público Federal) pediu a suspensão da divulgação do resultado de quem se qualificou ou não para entrar noas cursos selecionados para averiguar se o processo está justo. Isso era esperado para 3ª feira (28). A motivação do MPF se deu por causa notas erradas. Portanto, não está incluso o caso que o ministério não confirma.

A Justiça de São Paulo atendeu ao pedido do MPF e suspendeu provisoriamente a divulgação do resultado do Sisu na data estimada, a próxima 3ª feira. O ato judicial determina ainda que o governo comprove que o erro na correção das provas do Enem (Exame Nacional de Ensino Médio) foi completamente resolvido.

Os estudantes conseguem –pelo sistema de inscrição– saber as chances de aprovação para os cursos escolhidos. O cálculo da nota e da posição na lista de ingresso às instituições é feito por algoritmo em tempo real. No entanto, há uma divulgação oficial dos resultados de quem se qualificou. É isto que foi suspenso pela Justiça.

A medida é impactante para a Educação porque, se o Sisu atrasar, todo o calendário acadêmico das principais universidades do país podem atrasar junto.

No momento, o MEC (Ministério da Educação) afirma que“prestou todos os esclarecimentos ao MPF (Ministério Público Federal) e a AGU (Advocacia-Geral da União) é quem responde sobre todas as questões”relativas ao Enem.

Na mesma linha, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) informou que“todos os pedidos de revisão de notas do Enem 2019 estão sendo atendidos. No caso de ações judiciais, estas estão sendo tratadas pela AGU”.

Por causa disso, a AGU recorreu ao TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) no último sábado (25) para anular a suspensão feita pela Justiça de São Paulo. A íntegra do ato não foi divulgada à imprensa. Sabe-se que não há prazo para que 1 desembargador do TRF-3 julgue a ação, mas foi pedida urgência pela AGU. Foram 1,6 milhão de inscritos no Sisu, de acordo com o Ministério da Educação.

O advogado-geral da União, André Mendonça, afirmou em sua conta no Twitter na última 6ª feira (24) que a AGU “está mobilizada para buscar reverter decisão que suspendeu o processo do Sisu”. Ele disse ter “convicção da regularidade das medidas que sanearam as falhas na correção das provas, como também dos graves prejuízos que a decisão do juízo de 1º grau traz a todos os estudantes”.

Embora a peça ainda não tenha sido liberada à imprensa, os principais argumentos usados no documento, conforme apurou o Poder360, estão em texto publicado pela AGU. O órgão argumenta que “os problemas relacionados às correções das provas do Enem somente atingiram 0,15% dos exames.”

A AGU também afirma que “todas as notas de todos os candidatos foram revistas após a identificação do erro, o que elimina a possibilidade de qualquer equívoco e torna desnecessária a intervenção do Poder Judiciário.” Diz ainda que “o prazo final para as inscrições no Sisu foi prorrogado justamente para conferir tratamento isonômico a todos os candidatos interessados em se inscrever no processo seletivo”.

Em nota, o MEC informou que o Sisu“funciona normalmente”.O texto afirma que“os candidatos podem visualizar a nota de corte e sua posição em relação aos concorrentes nas duas opções de cursos selecionados. A metodologia dá mais transparência ao processo, auxiliando os participantes em sua decisão.”

O comunicado da pasta diz que,“diariamente, o sistema atualiza essas informações de acordo com o desempenho dos inscritos. Portanto, há variações nos dados ao longo do período de inscrições. Até domingo, 26 de janeiro, último dia para concorrer às 237 mil vagas, os candidatos têm o direito preservado de alterar suas escolhas.”

Até as 22 horas desta 6ª feira (24.jan), foram registradas mais de 3,1 milhões de inscrições feitas por 1,6 milhão de pessoas. Após o término do prazo, quem não for contemplado pelas vagas poderá participar da lista de espera.

