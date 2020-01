Domingo Espetacular investiga contaminação de cerveja e fala com uma das donas da Backer

Em Minas Gerais, já são quatro mortes e 19 pessoas com suspeita de intoxicação depois de terem consumido cervejas da marca Backer. O apresentador Eduardo Ribeiro ouviu todos os lados dessa história atrás das perguntas que têm afligido a todos: como a cerveja pode ter sido contaminada? Que substância é essa capaz de matar? Veja o que dizem as vítimas da cerveja contaminada e uma entrevista com Paula Lebbos, uma das donas da Backer.

