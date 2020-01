Domingo Espetacular mostra os bastidores da fuga de Carlos Ghosn para o Líbano

O Domingo Espetacular mostra os bastidores da fuga cinematográfica de Carlos Ghosn, fundador de um dos maiores impérios automotivos do mundo. Entenda como e porque o empresário acusado de fraudes e sonegação fiscal deixou a prisão domiciliar no Japão e se exilou no Líbano. Para assistir ao conteúdo na íntegra, acesse o PlayPlus.com

