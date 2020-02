Doria vê risco com Ceará e diz que ‘miliciar’ a polícia afronta a Constituição

Logo após almoçar com o governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), no Palácio das Laranjeiras, o governador de São Paulo, João Doria, afirmou nesta tarde que vê com preocupação o processo de milicianização das polícias Militar e Civil, cuja greve no Ceará está levando a uma onda de violência.

Questionado se o presidente Jair Bolsonaro tem fomentado e politizado o conflito das corporações com os governos estaduais, Doria disse que a reivindicação por melhores condições salariais é legítima, mas que a greve de PMs é ilegal. “A ação de miliciar a polícia e miliciar esse processo, sob qualquer justificativa, é um risco, e afronta a Constituição, afronta a democracia”, disse.

Um dos maiores apoiadores da greve no Ceará, o deputado estadual André Fernandes (PSL-CE) almoçou com Bolsonaro no Palácio do Planalto momentos antes de policiais amotinados, na quarta-feira, balearem o senador Cid Gomes (PDT), que reagiu à radicalização avançando com uma retroescavadeira em direção ao movimento. Já foram registrados 127 homicídios no Estado desde o início do motim, na terça-feira.

João Doria, governador de São Paulo, no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro — Foto: Leo Pinheiro/Valor

Doria afirmou que a situação do Ceará está preocupando a todos os governadores, que têm trocado diariamente mensagens por grupo de WhatsApp.

“Há uma preocupação, sim, nesse sentido. Esperamos que o governo federal saiba colocar isso dentro de um sentimento institucional que não eleve ainda mais essa perspectiva”, afirmou.

O governador de São Paulo disse ter tratado, no almoço com Witzel, de três assuntos principais: a melhora do pacto federativo, sob o ponto de vista da renegociação das dívidas dos Estados e da reforma tributária; um programa entre Rio e São Paulo para atração conjunta de turistas estrangeiros; e a ampliação de acordos de cooperação na área de segurança. Doria seguiu para o torneio de tênis Rio Open e, à noite, visita quatro camarotes do Sambódromo.

Doria e Witzel têm liderado a união de governadores em reação a movimentos de Bolsonaro considerados populistas ou que ameaçam os Estados, como a sugestão de redução do ICMS sobre os combustíveis ou o ataque do presidente ao governador da Bahia, Rui Costa (PT).

Acusado de ter longa ligação com o ex-PM Adriano da Nóbrega, Bolsonaro, em vez de explicar sua relação com o miliciano, tentou inverter as suspeitas e sugeriu que a polícia baiana teria cometido “queima de arquivo” ao matar o foragido da Justiça em operação no interior do Estado, há duas semanas. Na segunda-feira, 17, 20 governadores elaboraram uma carta em prol do “pacto federativo” e saíram em defesa de Rui Costa.

Doria afirmou que os governadores têm debatido a necessidade de uma nova carta aberta a Bolsonaro, tendo como assunto a greve de policiais no Ceará, mas que julgaram melhor ouvir a resposta do presidente sobre a primeira carta. “Ele ainda não respondeu”, disse.

O tucano afirmou que os governadores querem diálogo e que, se Bolsonaro não quiser participar do fórum dos chefes estaduais, “nós iremos ao Palácio do Planalto ou ao Alvorada, onde ele desejar”. “Quem tem a temperatura do país são os governadores e os prefeitos. Nós representamos, como governadores, esse sentimento municipalista e o presidente Bolsonaro, creio e espero, deva reproduzir esse respeito pelos governadores, já que são eles é que tratam diariamente com milhares de prefeitos que atendem à população brasileira nos seus respectivos municípios”, afirmou.

Questionado se Bolsonaro tem faltado com o respeito em relação aos governadores, Doria sugeriu que sim. Afirmou que não “parece uma atitude respeitosa” o que o presidente fez com Rui Costa. “Não pode ser tratado dessa maneira, não pode lançar uma acusação dessa natureza contra um governador de Estado se você não tem provas documentais. Hoje é contra a Bahia, amanhã é contra o Rio de Janeiro, depois de amanhã contra São Paulo, daqui a um mês contra outro governador. Não é uma boa conduta, nem republicana, nem constitucional. Entendo que o presidente Jair Bolsonaro deva rever esse tipo de comportamento, moderar as suas palavras e acusações não fundamentadas”, criticou.

Indagado se o grupo cobrará uma resposta de Bolsonaro, Doria disse que os governadores vão aguardar até depois do carnaval. “Caso ele não responda, nós vamos provocar”, afirmou, antes de ironizar: “O presidente Bolsonaro nesse momento está tendo um bom papel, o de unir os governadores. Nunca estiveram tão unidos os 27 governadores do Brasil como agora, e devemos isso ao presidente Jair Bolsonaro. Mas queremos estar unidos também para ajudar o Brasil, não apenas para proteger os nossos Estados”.

O governador de São Paulo classificou como “inoportuna” a convocação de manifestações de rua, para o dia 15 de março, o que já movimenta as redes sociais bolsonaristas a favor do governo federal e contra o Congresso e o Judiciário. “Vejo com preocupação. Não podemos ter escalada autoritária. Vivemos numa democracia. O regime democrático prevê respeito pelos poderes: Legislativo, Judiciário e o próprio Executivo”.

A convocação veio depois do desabafo e irritação do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, que se queixou do volume de recursos sob controle do Parlamento no Orçamento deste ano.

“[Bolsonaro] tem que representar efetivamente o que uma República e uma democracia esperam de um presidente da República. Primeiro, que governe para todos e não para aqueles que lhe são leais, fiéis ou seus seguidores nas redes sociais. Deve governar para todos: os que apoiaram, os que não apoiaram, aos governadores que são de seu partido, ou que são simpáticos ou os que lhe fazem oposição. Esse é o princípio basilar de uma democracia sólida. Contrariar isso é afrontar a democracia, é afrontar o Poder Judiciário, é afrontar o Poder Legislativo, e duvidar do próprio Poder Executivo, através dos governadores e prefeitos, disse.

Instado a comentar se o ministro da Economia, Paulo Guedes, teria “um prazo de validade”, como já circula no entorno de Bolsonaro, diante da lentidão na retomada do crescimento do país, Doria evitou responder diretamente sobre qual seria o tempo razoável para que Guedes entregue resultados. Mas afirmou que “o crescimento de 0,98%, apresentado pelo relatório do Banco Central, vai muito aquém da expectativa que se esperava”. “É um crescimento bastante limitado. Se você retirar São Paulo, nós teríamos 0,38% de crescimento. São Paulo cresceu 2,8% o seu PIB no ano passado”, disse.

Doria concordou que um dos fatores que dificultam a vinda de investimentos para o Brasil é a política ambiental de Bolsonaro. Por causa disso, a demissão do ministro da área, Ricardo Salles, estaria sendo cobrada por Paulo Guedes a Jair Bolsonaro. “[A política ambiental] Atrapalhou, sou testemunha disso. O Brasil foi colocado na berlinda no Fórum Econômico Mundial, em Davos. E o próprio ministro Paulo Guedes foi muito cobrado e muito emparedado até por conta da falta de uma política ambiental adequada aqui no Brasil. E ali estavam os maiores investidores do mundo”, disse.