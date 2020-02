Duas pessoas são baleadas durante passagem de bloco de carnaval em Pinheiros; DJ Diplo é retirado de trio

Duas pessoas ficaram feridas a tiros durante o desfile de um bloco de carnaval em Pinheiros, na Zona Oeste da cidade de São Paulo, na tarde desta terça-feira (25). O DJ Diplo estava no trio do bloco para se apresentar e registrou com o celular o momento do tiroteio, quando se abaixou assustado(veja o vídeo abaixo).

A Polícia Militar (PM) recebeu um chamado para atender a ocorrência de “briga generalizada” na altura do número 867 da Rua Henrique Schaumann, nas imediações do Cemitério São Paulo. Os feridos, um homem e uma mulher, foram levados ao Pronto-Socorro Saboya, na Zona Sul.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), um homem foi detido por tentativa de furto. As primeiras informações são de que a vítima reagiu, atirando contra o criminoso, que foi atingido. Uma mulher também foi atingida pelos disparos. A ocorrência será registrada pelo 14º DP, que investigará todas as circunstâncias dos fatos.

Por volta das 21 horas, o delegado Marco Túlio ouvia uma adolescente que testemunhou a tentativa de furto. Um grupo de foliões que também esteve no local disse à reportagem que um jovem tentou arrancar uma corrente de um “rapaz forte”, que teria sacado uma arma e atirado. Segundo os foliões, a bala atingiu a região da barriga do menino e, em seguida, a coxa da amiga deles.

O tiroteio ocorreu durante a passagem do Bloco da Latinha Mix, da Rádio Mix FM, que começou às 14 horas.

A programação previa a apresentação de Diplo, DJ e produtor norte-americano, que atua em diferentes projetos: Major Lazer (junto a outros dois integrantes), Jack Ü (dupla com Skrillex), LSD (com Labrinth e Sia), e Silk City, dupla com Mark Ronson.

DJ Diplo fez stories em cima do trio elétrico antes e durante tiroteio

De acordo com o fotógrafo Amauri Nehn, que fez as fotos em cima do trio, Diplo estava em cima do caminhão, prestes a se apresentar, fazendo selfies, quando alguém disse que houve um tiroteio entre os foliões.

Todo mundo em cima do trio se abaixou e os seguranças foram proteger o Diplo. Quando tudo se acalmou, os seguranças retiram ele do trio. Eu fui para a lateral do trio e vi um rapaz, que foi atingido no abdômen, e uma moça, atingida na perna. Não ouvi os tiros. O som estava alto e muita gente gritando — contou o fotógrafo Amauri Nehn

O currículo do artista internacional, que se aproximou do Brasil nos últimos anos, inclui colaborações com Kevinho, Pabllo Vittar e Anitta.

Na segunda-feira (24), quatro pessoas foram esfaqueadas em São Paulo próximo a desfiles de blocos de carnaval de rua.

No Centro, um folião de 39 anos foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto no desfile do bloco “Domingo Ela Não Vai”. A vítima relatou que 2 homens e uma mulher trans tentaram assaltá-lo, e ele reagiu.

DJ Diplo durante tiroteio em bloco em São Paulo — Foto: Amauri Nehn/Brazil News

À noite, três pessoas foram feridas à faca na Rua Teodoro Sampaio, em Pinheiros. Segundo testemunhas, as vítimas foram esfaqueadas durante uma briga generalizada.

Considerando todas as ocorrências, em blocos e fora deles, a polícia deteve 333 pessoas no fim de semana. Uma das prisões foi a de um homem que atacou um motorista com uma faca na região da República, no centro.

Preocupados com os episódios de violência que ocorreram durante os desfiles de pré-carnaval em São Paulo, líderes de blocos de rua de São Paulo divulgaram na quarta-feira (19) uma carta aberta endereçada ao comando da Polícia Militar e à Prefeitura de São Paulo pedindo mais segurança para os foliões nos próximos seis dias de folia na cidade.

Na carta, os fundadores dos blocos reunidos no Fórum Aberto dos Blocos de Rua de São Paulo e na União dos Blocos de Carnaval de Rua do Estado de São Paulo declaram “preocupação com a segurança da população diante de um evento de tamanha relevância cultural e econômica na cidade”.