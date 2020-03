Eduardo Bolsonaro diz que Cuba é um parasita e que Brasil foi hospedeiro

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) participou, em Washington (EUA), da CPAC 2020 – a maior conferência mundial de política conservadora, que ocorre entre os dias 26 e 29 de fevereiro. No painel do qual ele fez parte, o deputado disse que o regime cubano é um um “parasita” que precisa de um hospedeiro para sobreviver. E que o Brasil durante os governos do PT foi esse hospedeiro. Eduardo Bolsonaro também falou da eleição de seu pai, Jair Bolsonaro, negou acusações contra seu grupo político e lembrou da facada no hoje presidente para questionar: “Quem é o intolerante?”.

