‘Ela escorregou, a água veio e levou os três juntos’, diz namorado de vítima de cabeça d’água em cachoeira de MG

O namorado de Daphine Carvalho de Magalhães Couto viu quando a jovem de 17 anos foi arrastada junto com os pais pela cabeça d’água – aumento repentino no volume de água – que atingiu um complexo de cachoeiras em Guapé, no Sul de Minas Gerais, na quarta-feira (1º).

Os corpos de Daphine, de 17 anos, e dos pais da jovem, Émerson Magalhães Couto, de 45 anos, e Áurea Carvalho Magalhães, de 39, foram encontrados entre a tarde e a noite de quarta.

Diego Eugênio de Castro Isidoro, de 20 anos, estava com os três em uma das cachoeiras que fazem parte do Parque Ecológico do Paredão, um tradicional destino turístico do Sul de Minas Gerais.

De repente, conta ele, uma mulher que não era da família gritou e avisou os visitantes sobre o aumento repentino do volume de água no complexo (veja o vídeo ao final da reportagem).

“Eu estava na terceira cachoeira. A moça saiu gritando que estava vindo água. Nós fomos descer, fui pegar meu celular. Eles [a família] foram descendo no lado, para a trilha que vai para o bar. A água veio, ele [Emerson] escorregou, a mulher dele foi tentar pegar, minha namorada estava junto. Ela escorregou, a água veio e levou os três juntos”.

Diego acredita que havia mais de 30 pessoas no local quando a cabeça d’água atingiu a cachoeira. Os bombeiros não têm um número oficial.

Para escapar da água, segundo o jovem, os banhistas precisaram subir em pedras. “Conseguiram ficar do lado lá. E depois a água baixou e nós conseguimos passar por umas pedras lá no alto, por umas cordas, conseguimos atravessar e descemos. Ficamos [ilhados] lá em cima. Para baixo nós não conseguimos descer por causa da água”.

O Parque Ecológico do Paredão foi fechado para visitantes nesta quinta-feira (2). O complexo é formado em uma fenda entre serras e abriga três cachoeiras grandes, além de paredões de pedra e mata nativa. O parque fica a 15 quilômetros da cidade.

A família era de Campos Gerais, também no Sul de Minas. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Alfenas (MG) e liberados para a cidade natal, onde foram velados. O enterro foi realizado no Cemitério Municipal.

Em vídeos compartilhados nas redes sociais antes da ocorrência de cabeça d’água, é possível ver que havia sol na região com algumas nuvens minutos antes do acidente. Em um deles, aparecem a família que morreu e o jovem Diego, que estendia a mão para a namorada. Émerson, pai de Daphine, está de costas.Veja o vídeo abaixo:

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foi registrada chuva com cargas atmosféricas de grande volume na região entre as cidades de Guapé, Carmo do Rio Claro e Ilicínea entre 13h20 e 15h. No entanto, não é possível apontar com precisão o volume de chuva, já que não há uma estação meteorológica próxima.

O Corpo de Bombeiros localizou os corpos de Áurea, Dafne e Emerson a partir do helicóptero da corporação, em um local de difícil acesso, e fez o resgate na quarta.

Os bombeiros descartaram a possibilidade de mais desaparecidos no local.

A cabeça d’água é um fenômeno que se caracteriza pelo aumento rápido e repentino do nível de um rio, lago ou cachoeira devido a chuvas em trechos anteriores ou mais altos do percurso.

A cabeça d’água é diferente de uma tromba d’água, que se assemelha a um tornado, mas tem menor intensidade e ocorre sobre superfícies líquidas, como mar ou rio.

