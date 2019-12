‘Elas vão ter que pagar’, diz suspeito de agredir youtuber

O supervisor de manutenção Alexandre da Silva, 42 anos, afirmou que quer processar a youtuberKarol Eller, que o acusou, no último domingo (15), de tê-la espancado após ataques homofóbicos, em um quiosque na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Ao GLOBO, o supervisor diz ter recebido ameaças de morte e de linchamento, além de ter perdido o emprego por conta das acusações.

— Eu fiquei como monstro e ela, como mocinha. Estão me atacando, atacando minha filha. Fiquei chateado porque não sei o que levou elas a fazerem isso — afirmou. — Não existe isso de eu ter sido homofóbico. Eu tenho parente gay, tenho parente lésbica, amigos gay e lésbica, eu convivo com essas pessoas, jamais iria ofender, não tem lógica.

Tanto Alexandre quanto Karol prestaram depoimento na 16ª Delegacia de Polícia na terça-feira (17), acompanhados de testemunhas. A youtuber estava ferida gravemente no rosto, com dificuldade de fala e à base de remédios contra a dor, por conta das agressões que afirma ter sofrido do supervisor. Ele, por sua vez, tinha alguns arranhões e disse que as agressões foram mútuas.

Após ouvi-los, a delegada Adriana Belém afirmou que se tratava de “um caso típico de homofobia”. Dois dias depois, no entanto, após ouvir funcionários do quiosque e ver as imagens das câmeras de segurança do local, a delegada mudou de opinião sobre a motivação homofóbica do ataque.

Agora, diz que a youtuber pode ser indiciada por denunciação caluniosa e porte ilegal de arma. Alexandre continua sendo investigado como suspeito de lesão corporal contra a youtuber.

Duas armas e uma discussão

O supervisor afima que havia ido buscar uma cerveja no quiosque quando viu Karol “agitada”, mostrando uma arma na cintura.

Ele estava acompanhado de um amigo, Guilherme, que é agente penitenciário e também estava armado. Este teria ido até Karol para perguntar se ela era “colega”, ao que ela teria respondido se identificando como delegada federal.

Nesse momento, a namorada da youtuber, Suellen Silva dos Santos, teria chegado e a desmentido, esclarecendo que ela, sim, era policial civil. Os dois mostraram suas identificações profissionais.

— O Guilherme perguntou por que a Karol estava com a arma dela. Suellen sorriu e disse que ela ia guardar para ela. Karol estava agitada, pegou a arma para tirar o carregador e a bala da agulha, deixou cair o pente. Quando agachou para pegar, deixou a pistola cair. Pedimos novamente para ela devolver a arma, mas ela dizia que tinha experiência. A gente estava numa boa. O Guilherme propôs: ‘Eu guardo minha arma no carro e ela guarda a dela’. Aí, com sacrifício, ela devolveu a arma para a Suellen, que foi até o carro para guardar.

Algum tempo depois, Karol foi pegar uma bebida. Nesse momento, Silva diz que ficou conversando com Suellen sobre política e concurso público, mas que a youtuber teria ficado muito nervosa de ciúme. No depoimento, a influenciadora digital afirmou que ele teria flertado com a sua namorada e feito declarações homofóbicas.

O que os vídeos mostram

Imagens das câmeras do quiosque exibidas pelo Jornal Nacional mostram Karol Eller agitada e sendo contida por Guilherme quando tenta avançar em direção a Alexandre.

Em dado momento, ela consegue se soltar, vai até ele, puxa sua camisa e os dois caem no chão. Enquanto os que assistiam tentam separá-los, Alexandre se levanta e dá dois chutes em Karol.

Ele afirma que, depois de ter sido atacado, “perdeu a cabeça” e deu dois chutes contra ela, errando um e acertando a perna de Karol com o outro.

— Eu não estou preocupado porque não fui eu que fiz esse estrago no rosto dela. Eu me defendi, eu não fui atacar, ela que me atacou.

Ele diz ter acionado seu advogado para que Karol e Suellen respondam na Justiça pelas acusações que lhe fizeram.

— Vou processar quem fez mal a mim. Sujaram meu nome, causaram um mal grande na minha vida, essas pessoas têm que pagar.

O supervisor diz que “gostaria que elas se retratassem” e que, se a youtuber pedisse desculpa, ele faria o mesmo.

— Não tenho raiva, mesmo ela tendo acabado com minha vida.

O advogado de Karol Eller e de Suellen Silva dos Santos, Rodrigo Assef, afirmou que as clientes “estão abaladas, sentindo-se injustiçadas”.

— Não tem como a gente falar sobre o que está sendo veiculado porque não tivemos acesso ao inquérito, então seria temerário falar sobre isso — disse o advogado, que afirmou que a imagem do rosto de Karol, “fala por si só”.

— Não é possível que o chão tenha causado tantas lesões no rosto dela, são lesões por mecanismo físico. Do que ela lembra, foi resultado de socos e chutes —afirmou Assef.

Denunciação caluniosa e porte ilegal

Segundo a delegada da 16ª DP, Karol Eller pode ser indiciada por denunciação caluniosa —caso não se confirme que houve homofobia— e por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Pelas imagens de câmeras de segurança não é possível ver se Karol estava ou não armada. De acordo com a delegada, as investigações sobre o porte de arma ficarão a cargo da corregedoria da Policia Civil, já que Suellen é funcionária da corporação.

— Falta administrativa cometida por servidor público ou qualquer crime praticado, a gente manda para a corregedoria. E são fatos conexos. Se realmente ficar constatado que ela emprestou a pistola, só isso já configura punição (administrativa). E, se a policial empresta a arma para uma outra pessoa, ela está cometendo crime e a outra pessoa também — explica a delegada.

Karol e a namorada serão intimadas a prestar depoimento novamente na próxima semana. Elas serão questionadas sobre as versões que apresentaram inicialmente à polícia, já que os relatos de testemunhas foram conflitantes com a do casal. Se ficar comprovado que mentiram, ambas poderão ser indiciadas por denunciação caluniosa.

— Vamos continuar apurando crime de lesão corporal, ninguém nega a agressão, eles entraram em luta corporal. Todos os depoimentos convergem que o que causou a confusão foi ciúmes, não foi injúria, nada que remetesse a preconceito — disse Adriana Belém.