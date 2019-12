Elevador desaba e 4 pessoas da mesma família morrem em Santos

Esposa e outros três familiares de um militar da Capitania dos Portos de São Paulo foram vítimas de queda do equipamento do 9º andar de prédio



Quatro pessoas da mesma família morreram, na noite desta segunda-feira (30), após um elevador desabar do nono andar de um prédio de residências para militares no município de Santos, no litoral de São Paulo.

A informação foi confirmada pela Marinha do Brasil, por meio da CPSP (Capitania dos Portos de São Paulo). De acordo com o comunicado, as vítimas eram a esposa e outros três familiares de um militar da CPSP.

“O Capitão dos Portos de São Paulo e a Tripulação da Capitania transmitem as condolências aos familiares e amigos pela inestimável perda”, disse a nota da Marinha do Brasil.

O comunicado ainda ressalta que a Marinha está dando apoio aos familiares das vítimas e o vai instaurar um Inquérito Policial Militar para apurar o ocorrido.