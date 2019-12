Elio Gaspari expõe derrota de Moro no episódio do juiz de garantias

Jair Bolsonaro e seu ministro da Justiça Sérgio Moro divergiram publicamente no caso do juiz de garantias. O ministro saiu fragorosamente derrotado. O titular do Planalto sancionou a chamada lei anticrime sem vetar o dispositivo como era o desejo de Moro

247 –O ex-juiz da Operação Lava Jato Sergio Moro, hoje ministro da Justiça do governo de extrema-direita, foi fragorosamente derrotado no episódio da instituição do juiz de garantias na chamada lei anticrime. Em sua coluna deste domingo na Folha de S.Paulo, o jornalista Elio Gaspari aponta a frustração do ex-juiz lavajatista: “Moro acreditou que o Senado deixou passar a criação do juiz das garantias porque Bolsonaro vetaria o artigo. Acreditou num truque e se deu mal”. Gaspari observa que os fatos teriam outro desdobramento caso o juiz de garantia existisse antes. “Se existisse um magistrado para garantir os cidadãos, Moro divulgaria o grampo de Dilma Rousseff falando com Lula depois de ele mesmo ter encerrado o prazo para as interceptações?” – indaga o jornalista. Depois da derrota, representada pela inclusão do juiz de garantias na lei anticrime, por emenda da oposição e sem o veto de Bolsonaro, Sergio Moro, setores da mídia e parlamentares lavajatistas estão tentando derrubar o dispositivo.

