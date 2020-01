Em 1º dia, seguradora recebe 150 mil pedidos de devolução do DPVAT – Negócios – Diário do Nordeste

No primeiro dia de funcionamento do site para pedir de volta o DPVAT pago a mais, a Seguradora Líder recebeu mais de150 mil pedidos de restituições. O dado corresponde aos pedidos processados e concluídos até as 18h30 no site https://restituicao.dpvatsegurodotransito.com.br/.

No total, donos de mais de2 milhões de veículos no Brasiltêm direito de pedir de volta o valor pago a mais do seguro obrigatório. Esses motoristas pagaram o seguro obrigatório antes de sair a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que reduziu a cobrança. O estado de São Paulo é o que mais concentra veículos com direito ao reembolso: mais de 900 mil. Em segundo lugar no ranking está Minas Gerais,com 310 mil.

Serviço

Para pedir a devolução, o proprietário de veículo deve informar o número doRenavam, CPF, email, telefone de contato e data em que fez a quitação do DPVAT, além dos dados bancáriospara a devolução do valor pago a mais. A seguradora promete a devolução em dois dias.

Para motos, a diferença é deR$ 72,28. Já proprietários de carros que acertaram o seguro obrigatório antes da decisão do Supremo pagaram R$ 10,98a mais por veículo.