Em 2013, black blocs anunciaram greve de fome por Eduardo Fauzi

Um vídeo produzido em novembro de 2013 por líderes do protestos de junho de 2013 voltou a circular na internet. Nele, a militante Elisa Quadros, a “Sininho” do grupo Black Blocs no Rio de Janeiro, anuncia greve de fome de dois colegas e, juntos, pediam a soltura de Eduardo Fauzi, acusado de ter organizado o atentado à produtora Porta dos Fundos.

A produtora foi atacada com coquetéis molotov na madrugada do dia 24 de dezembro, véspera de Natal. A polícia militar do Rio identificou um dos suspeitos, Eduardo Fauzi, considerado foragido.