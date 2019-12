Em 2020, Fies passará por reformulações; confira quais são

Em 2020, Fies passará por reformulações; confira quais (foto: Educa Mais Brasil)

No próximo ano, estudantes que optarem pelo Financiamento Estudantil terão que se atentar às mudanças no financiamento. Uma delas, aprovadas pelo Comitê Gestor do Fies, é que o programa passará a exigir nota mínima de 400 pontos na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), além da redução oferta de vagas financiadas em 2021. Ainda continua valendo a regra de nota média mínima de 450 pontos nas provas objetivas do Enem.

Ficou também mais difícil mudar de curso dentro da instituição de ensino. Para serem transferidos, os estudantes beneficiados pelo Fies precisam ter resultado igual ou superior à nota de corte do curso de destino desejado.

Até então, não havia a exigência de uma nota mínima na redação do Enem, era necessário apenas não ter zerado a prova, mesmo critério usado para seleção de estudantes para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que oferta vagas em universidades públicas, e para o Programa Universidade para Todos (ProUni), que oferece bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior.

