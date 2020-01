Em evento sobre Operação Acolhida, Bolsonaro diz que imprensa ‘tem medo da verdade’, ‘deturpa’ e ‘mente’

Bolsonaro deu a declaração em uma cerimônia no Palácio do Planalto, na qual o governo anunciou medidas para a Operação Acolhida, destinada a receber cidadãos venezuelanos que fogem da crise no país.

Enquanto fazia o discurso, o presidente se dirigiu aos jornalistas presentes à cerimônia em pelo menos três ocasiões e criticou a cobertura que a imprensa faz das ações do governo.

Durante o evento, Bolsonaro também se referiu ao livro “Tormenta: O governo Bolsonaro: crises, intrigas e segredos”, que trata do primeiro ano de governo.

O presidente chamou a autora, Thaís Oyama, de japonesa e disse não saber o que ela faz no Brasil. Thaís, porém, é brasileira nata. Procurada peloG1, ela disse que não iria comentar as declarações.

“A nossa imprensa tem medo da verdade, deturpa o tempo todo. Quando não conseguem deturpar, mentem descaradamente. E esse o livro dessa japonesa, que eu nem sei o que faz no Brasil, que faz agora contra o governo. São aqueles que o tempo todo trabalham contra a democracia, contra a liberdade”, declarou.

Esta não é a primeira vez que Bolsonaro dá declarações assim sobre a imprensa. No último dia 6, em uma conversa com repórteres, o presidente afirmou que os jornalistas são uma “espécie em extinção” porque ler jornal “envenena”.

No evento desta quinta-feira, Bolsonaro se dirigiu aos repórteres e cinegrafistas que cobrem a Presidência e afirmou que não irá censurar o trabalho dos profissionais, mas pediu a eles que “tomem vergonha na cara”.

“Essa imprensa que está aqui agora me olhando, estou sob suas lentes. Comecem a produzir verdades porque só a verdade pode nos libertar. Essa imprensa, não tomarei nenhuma medida para censurá-los, mas tomem vergonha na cara! Deixem nosso governo em paz para poder levar paz, tranquilidade e harmonia ao nosso povo”.

Ao final, Bolsonaro ainda disse que a imprensa “precisa começar a vender a verdade”. “Essa é a obrigação de vocês, não é nenhum favor, não. Nós temos como mudar o destino do Brasil, concluiu.

Liberdade de imprensa foi prejudicada no Brasil no ano passado, conclui relatório da Fenaj

Violência contra jornalistas

Mais cedo, nesta quinta-feira, foi divulgado um relatório da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) segundo o qual o número de casos de violência contra veículos de comunicação e jornalistas subiu 54,07% de 2018 para 2019.

Ao todo, conforme o relatório, foram registrados 208 casos contra 135 no período de comparação. Entre os 208 registros:

114 foram de “descredibilização” da imprensa;

94 foram de agressões diretas a profissionais.

O documento, “Relatório da Violência contra Jornalistas e liberdade de imprensa”, é anual e foi divulgado no Sindicato dos Jornalistas, no Rio de Janeiro. Segundo o levantamento, Bolsonaro foi responsável– sozinho – por 121 desses ataques (58,17%).