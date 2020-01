Em palestra a investidores, Rodrigo Maia detona Bolsonaro, Salles e Weintraub

Ele quer vender a Eletrobras

Da Época:

Rodrigo Maia está reunido neste momento com investidores do Credit Suisse, ligado na tomada das críticas a Jair Bolsonaro e a dois de seus ministros, Abraham Weintraub, da Educação, e Ricardo Salles, do Meio Ambiente.

“O governo faz campanha tão bem para nos atacar, podia fazer também para aprovar a Eletrobras”, disse Maia, referindo-se a Bolsonaro.

A crítica mais dura foi dirigida a Salles, que, segundo Maia, perdeu as condições de ser um interlocutor.

“De alguma forma, o ministro do Meio Ambiente perdeu as condições de ser um interlocutor”.

E também ao ministro da Educação.

“Como faz para um investidor olhar um ministro da Educação desses?”.

(…)