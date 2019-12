Em Roraima, cinco militares venezuelanos são detidos pelo Exército brasileiro

BRASÍLIA — Os ministérios da Defesa e das Relações Exteriores informaram nesta sexta-feira que cinco militares venezuelanos foram detidos em Roraima. Em uma nota divulgada à imprensa, o governo brasileiro diz que, na quinta-feira, durante “missão de reconhecimento e patrulhamento nas áreas de fronteira”, os estrangeiros foram encontrados por unidades do Exército. Os militares venezuelanos estavam desarmados.

Da região da terra indígena de São Marcos, onde foram localizados, eles foram levados a Boa Vista, capital do estado. Lá, foram interrogados e posteriormente encaminhados à Superintendência da Polícia Federal. Não há informações sobre o motivo da presença dos militares da região.

“O Exército Brasileiro intensificou o patrulhamento na região da faixa de fronteira”, acrescenta a nota assinada pelos dois ministérios.

No último domingo, houve uma invasão a um destacamento da Força Armada da Venezuela em Gran Sabana, no Sul do país, quando mais de cem fuzis foram roubados. A região faz fronteira com Roraima.

Depois do episódio, o ministro venezuelano da Comunicação, Jorge Rodríguez, disse que os invasores “receberam a colaboração do governo de Jair Bolsonaro”. O grupo também teria o apoio de indígenas. Além disso, o governo venezuelano alegou que os invasores foram treinados em “acampamentos paramilitares plenamente identificados na Colômbia”. O presidente Nicolás Maduro disse que os invasores estariam no Brasil e pediu que o governo os entregasse.