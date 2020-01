Em tratamento contra câncer, foliã comemora aniversário durante bloco no primeiro sábado de pré-carnaval em Fortaleza

O primeiro sábado de pré-carnaval 2020 em Fortaleza teve desfile de blocos, festas em praças e muita folia em vários bairros da cidade. Na Praia de Iracema, desfilaram os blocos Baqueta, Unidos da Cachorra, Camaleões do Vila, Bonde Batuque e Bloco Cheiro.

Já na Praça Waldemar Falcão, no Centro, a festa foi do bloco Pra Quem Gosta É Bom. Lá, uma foliã se destacou na multidão. Em meio a tratamento contra um câncer de mama, a maquiadora Manu Feitosa levou bolo e balões para a festa para comemorar o aniversário de 40 anos.

Com fantasia da pintora mexicana Frida, a maquiadora foi para o carnaval ao lado de uma amiga e do esposo. O grupo formou o Bloco da Manu. “Escolhi vir de Frida porque ela tem uma identidade visual muito forte e é relativamente fácil, além de ser muito fã dela, tem muito a ver com o carnaval”, contou.

Em alusão ao tratamento vivido pela companheira, o servidor público Marcelo Pires, de 47 anos, disse que batizou pré-carnaval de ‘quimiofolia’. “Foi um baque quando a doença foi descoberta, mas ela se mostrou uma guerreira, tanto que está aqui, não se entrega à doença. É um exemplo de bom humor, alto astral, fé na vida e confiança”, elogiou.

Manu Feitosa e o companheiro Marcelo Pires fantasiados para acompanhar o pré-carnaval na Praça Waldemar Falcão, no Centro — Foto: Camila Lima

O bloco Pra Quem Gosta é Bom reuniu foliões na praça Waldemar Falcão. — Foto: Camila Lima/SVM

Bloco Unidos da Cachorra desfila na Praia de Iracema em Fortaleza — Foto: Camila Lima

Na avenida Historiador Raimundo Girão, o batuque dos ritmistas do bloco Unidos da Cachorra abriu a programação de desfiles de pré-carnaval. Mesmo sob o sol escaldante da tarde de sábado (25), os foliões não deixaram de acompanhar o desfile com a irreverência e alegria já tradicionais.

