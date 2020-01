Em tu�te ir�nico, Moro atribui queda da criminalidade ao

Os tuítes foram em resposta a um vídeo publicado pelo Ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, também no Twitter (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, reclamou, neste sábado (4/1), do posicionamento de especialistas que afirmam que a queda na criminalidade no último ano não tem a ver com a atuação do governo federal. No Twitter, ele disse que “não tem problema” se quiserem “atribuir a melhora ao Mago Merlin”, desde que os índices continuem caindo.

As declarações que, na visão dele, desmerecem a gestão atual teriam sido feitas por pessoas que “compunham ou assessoravam os governos anteriores quando os crimes só cresciam”, acusou Moro. Sem citar nomes, ele afirmou que tudo bem não vincularem a melhora ao governo federal, porque “os criminosos, sem diálogos cabulosos, sabem porque os crimes caem”. “Diálogos cabulosos” foi um termo usado por André Luiz de Oliveira, conhecido como “Salim,” do PCC, em uma conversava grampeada e vazada. À época, Salim disse que o “PT tinha diálogo com nois cabuloso”.

Os tuítes foram em resposta a um vídeo publicado pelo Ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, também no Twitter. De acordo com a publicação, o programa Em Frente Brasil, do Ministério da Justiça, reduziu em 53% o número de homicídios em setembro de 2019 em relação ao mês anterior.

“Trabalhamos para melhorar a vida das pessoas e o que importa é que os crimes continuem caindo”, reforçou Moro, que comemorou a queda “em todo o país, em percentuais sem precedentes históricos”. Depois das publicações, que, em menos de quatro horas, receberam mais de 20 mil curtidas, ele publicou uma ilustração do Mago Merlin.