Em Ubatuba, mar avança, destrói barracas e causa outros estragos

Ressaca causou estragos em Ubatuba (TV Vanguarda/G1/Divulgação)

Praias do litoral norte de São Paulo, sobretudo deUbatuba, foram atingidas por uma forte ressaca no início da tarde deste domingo (23). APraia do Tenóriofoi a mais afetada.

Banhistas se assustaram com o tamanho das ondas — há relatos de que alcançaram até 3,5 metros de altura. Cadeiras e mesas foram arrastadas, barracas foram destruídas e itens pessoais foram levados pelas águas.

Na sexta (21), a Defesa Civil havia alertado a possibilidade de ressaca marítima entre Santos (SP) e Cabo de São Tomé (RJ).