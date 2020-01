Encontrado corpo de menina de 8 anos desaparecida em Chavantes

Reprodução Internet

Emanuelle tinha apenas 8 anos

O corpo da menina Emanuelle Pestana de Castro, de 8 anos, que tinha desaparecido na última sexta-feira (10), à tarde, em Chavantes (133 quilômetros de Bauru), foi localizado na área rural do município, na noite desta segunda-feira (13), perto de um córrego, segundo informações da equipe do Repórter na Rua e da Rede Record. O assassino, que seria conhecido do pai da vítima, teria confessado o crime. A criança foi morta a facadas.

A menina brincava na sexta-feira (10) em um parquinho na Praça do Bode, no bairro Três Cantos, perto da casa do assassino, quando sumiu. A mãe contou à polícia que, de vez em quando, ia na praça ver a filha brincar. Por volta das 17h, quando foi chamá-la, a menina já havia desaparecido. Desde então, Emanuelle era procurada por policiais, guardas civis, familiares e amigos.

De acordo com a equipe do Repórter na Rua, Emanuelle foi encontrada morta numa estrada próximo à Fazenda Santa Rosa, entre Chavantes e Canitar. A informação de que Agnaldo Assunção, um conhecido da família, foi visto com a menina no dia do desaparecimento, levou a polícia a interrogá-lo primeiro como testemunha.

Depois, ele confessou e apontou o local onde deixou o corpo. Aguinaldo teria negado que estuprou Emanuelle, mas o estupro também não é descartado pela polícia.

O motivo do assassinato da menina seria porque ela discutiu com uma outra criança, que é enteada do acusado pelo crime, no dia anterior ao crime, mas a polícia investiga outras hipóteses.

Agnaldo convenceu a menina a ir com ele em uma bicicleta dizendo que iriam apanhar algumas mangas para levar de presente à família dela, segundo a equipe do Repórter na Rua. Agnaldo Assunção tem antecedentes criminais e já cumpriu pena.