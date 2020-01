Entenda como a geosmina se forma e por que o carvão ativado filtra a substância na água da Cedae

RIO – A crise da água no Rio de Janeiro e naBaixada Fluminensetem preocupado a população. Alguns questionamentos surgem sobre a qualidade da água, se é própria ou não para consumo, do que se trata a substância orgânica geosmina, produzida por algas, e que foi atribuída pela Cedae como responsável pela cor, gosto e cheiro fortes do líquido que tem sido fornecido aos moradores. Outro fator: como é feita a utilização de carvão ativado nos filtros para solucionar o problema?

Em entrevista ao GLOBO, o presidente do Conselho Regional de Química do estado do Rio de Janeiro, Rafael Almada, explica que um estudo ampliado é a melhor forma para ajudar a combater o problema.

– Há pouco estudo dos parâmetros de qualidade da água e, por isso, a Cedae afirma que ela está boa para consumo. Um estudo mais ampliado, além da potabilidade, focado na causa dos problemas que ela traz ao metabolismo, seria o ideal – afirma o químico.

Na tentativa de solucionar o problema, o carvão ativado tem sido utilizado no tratamento da água nos últimos anos. Desde o dia 3, o carioca descobriu que não basta ter filtro em casa, o ideal é ter um purificador com carvão ativado. Segundo especialistas, ele é o único capaz de acabar com a geosmina. Até o momento, moradores de 69 bairros do Rio e seis cidades da Baixada se queixaram do líquido que sai da torneira.

LEIA: Após 13 dias da crise, presidente da Cedae diz que não pode dar data para normalizar água na torneira do consumidor O químico explica que, além do processo físico de separação, feito pelo filtro de areia, que retém apenas partículas sólidas, o filtro de carvão ativado faz ainda o processo de tratamento químico. E é quimicamente que ele consegue filtrar também compostos orgânicos dissolvidos na água, como a geosmina. – O carvão ativado é uma substância porosa resultante da exposição industrial da madeira à temperatura e à pressão muito elevadas. Desta forma, ela libera grupamentos químicos formados por elementos como carbono, hidrogênio e oxigênio, que interagem com as moléculas de carbono, hidrogênio e oxigênio que compõem a geosmina e a retém – detalha Almada, que é doutor em engenharia química pela Coppe/UFRJ.

Ele acrescenta que, desta forma, o carvão ativado é capaz de melhorar a coloração da água, deixando ela incolor, diminuir cheiros desagradáveis e remover ainda substâncias como cloro, taninos e pequenas quantidades de metais, como ferro, mercúrio e cobre quelado.

Duração do filtro reduz