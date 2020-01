Equipamento para pulverização de carvão ativado à agua da Cedae começa a ser transportado para o Rio

RIO — Começou nesta quinta-feira o movimento para que seja iniciada até a semana que vem, de acordo com a Cedae, a pulverização de carvão ativado na água tratada pela companhia, para que a substância geosmina deixe de misturar-se ao produto final que chega à torneira de moradores do Rio, e que tem provocado reclamações em relação ao gosto e ao cheiro do líquido.

Nesta tarde, o primeiro dos três caminhões que trarão o maquinário necessário para que o processo aconteça, saiu de Mogi das Cruzes, em São Paulo, com destino ao Rio. O equipamento deve chegar na manhã desta sexta. O carvão ativado adquirido pela Cedae será trazido de Paraná para o Rio.

Equipamento que será montado em estação de tratamento para pulverizar carvão ativado na água da Cedae começou a ser transportado de São Paulo para o Rio nesta quinta-feira Foto: Divulgação

A montagem de toda a estrutura é um tanto quanto demorada, e deve levar alguns dias. A expectativa da Companhia é de que, na próxima semana, a água tratada na Estação de Guandu já esteja recebendo o carvão ativado.

