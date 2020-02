Espanha coloca hotel em ilha na quarentena e registra caso de coronavírus na Catalunha

Centenas de turistas e funcionários de um hotel nasIlhas Canárias, pertencentes à Espanha, foram colocados em quarentena nesta terça-feira, segundo o jornal “El País”. A medida foi tomada após uma pessoa que havia se hospedado no estabelecimento ter sido testado como positivo para o coronavírus.

Um porta-voz do departamento de saúde das Ilhas Canárias afirmou que exames tem sido realizados nas pessoas que tiveram contato com o paciente.

A região espanhola daCatalunharegistrou o primeiro caso de coronavírus dentro da área continental do país europeu, segundo o governo regional. Joan Guix, secretário de saúde pública da região, afirmou que a administração vai revelar mais informações em uma coletiva marcada para a tarde.

NaChina, epicentro da disseminação do coronavírus, o número de casos subiu para 80.042. O número de fatalidades alcançou 2.663.

ACoreia do Sul, país com exceção da China com maior número de casos da doença até o momento, reportou 977 casos do coronavírus nesta terça-feira, acima dos 833 da segunda-feira e dos 31 registrados uma semana antes.

O país tem 10 mortes relacionadas à doença. O Centro Coreano para Controle e Prevenção de Doenças afirmou que mais da metade dos 84 novos casos apareceram na região sudeste da cidade de Daegu.

O governo sul-coreano informou planos para testar mais de 200 mil membros de uma setia religiosa, que parece ser o epicentro da disseminação da doença no país.

NoIrã, o Ministério da Saúde afirmou que 96 pessoas foram identificadas como contaminadas pelo vírus. O número de mortes pela doença subiu para 16 em todo o país no Oriente Médio.