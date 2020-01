‘Está tudo bem’, diz Trump após ataque a bases no Iraque; chanceler iraniano diz que não busca guerra

“Está tudo bem! Mísseis lançados do Irã contra duas bases militares localizadas no Iraque. Avaliação das vítimas e mortes ocorrendo agora. Até o momento, tudo bem! Temos, de longe, as forças armadas mais poderosas e bem equipadas do mundo! Farei uma declaração amanhã de manhã.”

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning. — January 8, 2020

Um militar americano afirmou à rede de televisão americana CNN que as forças armadas tiveram um aviso antecipado do ataque, e que as pessoas tiveram tempo de se abrigar em bunkers. Autoridades americanas informaram à imprensa que não há relatos de vítimas dos EUA.

Inicialmente, fontes de segurança do Iraque relataram à CNN que havia vítimas iraquianas, mas, depois, outras fontes do país não confirmaram a informação.

Pouco antes de Trump, o ministro de Relações Exteriores do Irã, Javad Zarif, escreveu, também no Twitter, que “o Irã adotou e concluiu medidas proporcionais em autodefesa”. “Nós não buscamos a escalada [do conflito] ou a guerra, mas nos defenderemos de qualquer agressão”, acrescentou.

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.

We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression. — January 8, 2020

As duas bases atacadas no Iraque abrigam forças americanas e iraquianas. Elas foram atingidas por mais de uma dúzia de mísseis iranianos na noite desta terça (7) — madrugada de quarta (8) no horário local –, numa ação de vingança pela morte do general Qassem Soleimani num ataque de drone americano.

Irã confirma disparo de foguetes contra bases americanas no Iraque

A base aérea de Ain Al-Asad, no oeste do país, é uma das que foram atingidas. A outra está em Erbil, na região curda do Iraque. A Guarda Revolucionária do Irã assumiu a responsabilidade pelos lançamentos dos mísseis a ambas as bases.

Resumo dos acontecimentos:

mais de 12 mísseis foram lançados pelo Irã contra 2 bases no Iraque que abrigam forças americanas e iraquianas

o Pentágono confirmou o ataque, o Irã assumiu a responsabilidade e ameaçou realizar ataques dentro dos Estados Unidos se os americanos revidarem a ofensiva

a ação é vingança pelo assassinato do general iraniano Qassem Soleimani

houve relatos iniciais de vítimas iraquianas, que não foram confirmados

Trump não falou publicamente, mas reagiu no Twitter com um post em que afirma que “está tudo bem”

O preço do petróleo subia no mercado futuro por volta de 22h (horário de Brasília)

Uma fonte de segurança do Iraque disse à CNN que 13 foguetes atingiram a base de Al-Asad, e que eles foram lançados de uma distância de cerca de 10km. Fontes curdas afirmaram que os mísseis atingiram duas partes separadas de Erbil: um caiu dentro do perímetro do aeroporto, mas não explodiu, e o outro caiu cerca de 33 km a oeste da cidade sem deixar vítimas.

Imagens mostram ataque a base americana no Iraque pelos iranianos

“Está claro que esses mísseis foram lançados do Irã”, declarou o Pentágono, confirmando os ataques. “Estamos trabalhando em avaliar os danos iniciais da batalha”.

Um porta-voz das forças armadas da Noruega disse à Associated Press que cerca de 70 soldados noruegueses estavam na base de Al-Asad, mas que não houve relatos de feridos. A Alemanha informou que seus soldados em Erbil estão bem. Segundo a Reuters, cerca de 115 militares alemães estão na cidade.

A Austrália também informou que todos os diplomatas e militares no Iraque estão seguros, assim como a Nova Zelândia.

Imagem de vídeo da TV iraniana mostra suposto lançamento de mísseis do Irã sobre base militar americana em Al-Asad, no Iraque, na madrugada de quarta-feira (8) — Foto: AFP Photo/Islamic Republic of Iran Broadcasting

Inicialmente, uma rede estatal de TV iraniana havia informado que “dezenas de mísseis” foram lançados contra a base de Al-Asad. A agência de notícias Tasnim falou em uma “segunda rodada de ataques” pelo Irã, mas não ficou claro a quais ofensivas essa “rodada de ataques” se referia.

Segundo a rede de televisão árabe “Al Mayadeen”, citada pela Reuters, helicópteros americanos estiveram presentes em ao menos um dos locais atacados, e um estado de “alerta total” foi ativado.

Bases iraquianas sofrem ataques — Foto: Cida Gonçalves/G1

A equipe do presidente Donald Trump estava se preparando para um possível pronunciamento ainda esta noite, mas, depois, a Casa Branca informou que ele não falaria.

Mais cedo, a assessora de imprensa de Trump, Stephanie Grisham, informou que ele estava a par dos ataques, e, depois, declarou que não haveria mais comunicados da Casa Branca esta noite.

“O presidente foi informado e está monitorando a situação de perto e consultando sua equipe de segurança nacional”, disse.

We are aware of the reports of attacks on US facilities in Iraq. The President has been briefed and is monitoring the situation closely and consulting with his national security team. — January 7, 2020

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, e o secretário da Defesa, Mark Esper, foram à Casa Branca, mas já deixaram o local, junto com o vice-presidente, Mike Pence.

Vista aérea da base de Ain al-Asad, no deserto de Anbar, no Iraque, em 29 de dezembro de 2019. Base foi um dos alvos de foguetes iranianos na quarta-feira (8). — Foto: AP Photo/Nasser Nasser

Logo após os ataques, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) proibiu voos americanos não militares de viajar pelo espaço aéreo do Iraque, do Irã, e sobre as águas do Golfo do Omã e do Golfo Persa.

A “Singapore Airlines” anunciou, em comunicado à CNN, que desviou todos os voos entrando e saindo da Europa para fora do espaço aéreo iraniano.

A “China Airlines”, de Taiwan, declarou que não voaria no espaço aéreo do Irã e do Iraque.

De acordo com uma rede de TV iraniana, o ataque é parte da operação de vingança de Teerã, chamada de “Mártir Soleimani”, contra a morte do general Qassem Soleimani, na semana passada, em um ataque aéreo americano no Iraque. O comandante era chefe da Força Quds, unidade de elite da Guarda Revolucionária iraniana, e no momento dos ataques ainda não havia sido enterrado.

“Estamos alertando todos os aliados dos americanos, que deram suas bases ao seu exército terrorista, de que qualquer território que seja ponto de partida de atos agressivos contra o Irã será alvo”, declarou a Guarda Revolucionária do Irã por meio da Irna, a agência de notícias oficial iraniana.

Imagens mostram momento que mísseis são lançados em direção a base americana

“Os americanos sabem agora que suas bases podem ser alvo do Irã… Suas bases serão alvo se os Estados Unidos responderem aos ataques”, declarou a guarda à TV estatal do país. A força também alertou os Estados Unidos de que retirassem tropas da região para evitar a morte de soldados.

“Saiam da nossa região!”, escreveu o ministro das Telecomunicações do Irã, Azari Jahromi, no Twitter.

Outro oficial iraniano, Saeed Jalili, representante do líder supremo do país no conselho de segurança nacional, tuitou uma imagem da bandeira do Irã pouco depois dos ataques.

Um conselheiro do presidente iraniano escreveu que “qualquer ação militar adversa pelos Estados Unidos será enfrentada com uma guerra total em toda a região. Os sauditas, no entanto, poderiam seguir um caminho diferente – eles poderiam ter paz total!”, escreveu Hesameddin Ashena.

Any adverse military action by the US will be met with an all out war across the region.

The Saudis, however, could take a different path – they could have total peace! — January 8, 2020

A Guarda Revolucionária iraniana também ameaçou Israel e os Emirados Árabes. Em seu canal no aplicativo de mensagens Telegram, a guarda disse que atacaria a cidade israelense de Haifa e Dubai se o território iraniano fosse atingido. Disse ainda que, se os Estados Unidos retaliassem o ataque desta terça, responderiam à ofensiva “dentro da América”.

Misséis atingem base aérea no Iraque usada por militares americanos e Irã assume ataque

A base aérea de Ain Al-Assad fica no oeste do Iraque, na província de Anbar. Começou a ser usada pelas forças americanas depois da invasão do Iraque pelos EUA em 2003, que derrubou Saddam Hussein. As tropas americanas também ficaram lá durante o combate contra o Estado Islâmico. Cerca de 1,5 mil soldados estão abrigados ali, segundo a AP.

Poucas horas depois do ataque iraniano, um avião de uma companhia aérea da Ucrânia, com 170 passageiros a bordo, caiu logo após decolar do aeroporto de Teerã. Até a última atualização desta reportagem (01h48 do horário de Brasília), não havia evidências de que os dois incidentes tivessem ligação.