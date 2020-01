EUA admitem conversas com Nicolás Maduro, mas dizem que venezuelano não está disposto a eleições livres

“Tem havido algumas conversas com Nicolás Maduro nos últimos meses. Mas não vimos demonstração de que ele esteja preparado para permitir eleições livres e abertas”, disse Pompeo.

A declaração de Pompeo vem em reação a uma entrevista concedida por Maduro ao jornal “The Washington Post”, publicada no sábado. Foi a primeira vez que o chavista falou a um grande veículo de imprensa dos EUA.

Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, durante sessão extraordinária da Assembleia Constituinte no domingo (15) — Foto: Zurimar Campos/Presidência Venezuelana/AFP

Na entrevista, Maduro pediu “respeito” e disse estar aberto ao diálogo com o governo norte-americano. “Se houver respeito entre os governos — não importa o quão maior sejam Estados Unidos —, e, se houver diálogo, uma troca de informação verdadeira, então, estejam certos de que podemos criar um novo tipo de relação”, afirmou Maduro.

Além disso, Maduro afirmou que poderia negociar com a Casa Branca sobre as sanções impostas pelo presidente norte-americano, Donald Trump. Se os EUA suspenderem as sanções, as companhias petroleiras americanas poderão se beneficiar enormemente do petróleo da Venezuela, destacou.

“Uma relação de respeito e diálogo traz uma situação, na qual todos ganham. Uma relação de confrontação traz uma situação, na qual todos perdem. Essa é a fórmula”, afirmou Maduro.

Pompeo quer mais apoio a Guaidó

Secretário de estado dos EUA promete mais apoio a Juan Guaidó, na Venezuela

O secretário de Estado norte-americano afirmou na segunda-feira que os Estados Unidos tomarão mais medidas para apoiar o autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó. Pompeo não especificou quais apoios seriam esses.

“Podem esperar que os Estados Unidos não estão satisfeitos”, afirmou Pompeo.

Horas depois, os Estados Unidos bloquearam 15 aeronaves de propriedade da PDVSA — empresa estatal do setor de petróleo da Venezuela. É mais um movimento para pressionar Maduro, embora Pompeo tenha dito que não falava exatamente em sanções, mais cedo.