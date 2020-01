EUA começam a enviar ao México migrantes brasileiros que cruzam fronteira

O governo dos Estados Unidos começou a enviar de volta ao Méxicomigrantes brasileirosque entraram em território norte-americano pelafronteira mexicana, segundo comunicado publicado nesta quarta-feira (29) pelo Departamento de Segurança Nacional (DHS, na sigla em inglês).

O governo norte-americano disse que tomou a medida devido ao aumento no número de cidadãos do Brasil que entram nos EUA pela fronteira com o México — esse número aumentou consideravelmente apenas em um ano, segundo o DHS(leia mais no fim da reportagem).

Assim, osbrasileiros que forem reenviados ao Méxicoaguardarão em território mexicano o resultado da análise do pedido de asilo — modalidade que nos EUA equivale ao refúgio e que é usada por migrantes que cruzam a fronteira para viver irregularmente no país.

Segundo o governo norte-americano, o recurso do asilo era utilizado para que migrantes irregulares permanecessem no país enquanto durasse a análise do pedido. Como isso poderia demorar meses, os estrangeiros acabavam permanecendo e criando vínculos com os EUA.

“Os EUA continuam a trabalhar com seus parceiros na região, assim como outros países, para frear o fluxo da migração irregular”, afirma o governo norte-americano, em comunicado.

Desde que a política de enviar ao México migrantes que cruzam a fronteira, as autoridades dos EUA detiveram mais de 57 mil pessoas de diferente nacionalidades para que aguardassem decisão sobre asilo em território mexicano.

Aumento nas detenções de brasileiros

Dados do governo norte-americano mostram que cerca de 17,9 mil brasileiros foram detidos na fronteira entre EUA e México apenas entre outubro de 2018 e setembro de 2019. É um aumento considerável, na comparação com os 1,5 mil cidadãos do Brasil retidos no mesmo período do ano anterior.

No último fim de semana, chegou a Belo Horizonte (MG) um avião fretado pelo governo norte-americano com dezenas de brasileiros detidos — as autoridades brasileiras voltaram a aceitar receber voos com cidadãos do Brasil deportados.

‘Nós temos que respeitar a lei americana’, diz Bolsonaro sobre deportação de brasileiros

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, afirmou no sábado que é “direito” dos Estados Unidos deportarem brasileiros que entraram no país ilegalmente. “Qualquer país, as suas leis têm de ser respeitadas”, disse.Relembre no vídeo acima.

“Qualquer país do mundo onde pessoas estão lá de forma clandestina, é um direito daquele chefe de Estado, usando das leis, devolver aqueles nacionais”, acrescentou Bolsonaro.