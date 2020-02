Evelyn Bastos é face mulher de Cristo na Mangueira: ‘Um Jesus mulher, tapado e que não samba’

Evelyn Bastos surpreendeu a Marques de Sapucaí na noite deste domingo (23) ao surgir caracterizada de Jesus Cristo. A rainha de bateria da Estação Primeira de Mangueira fez questão de interagir com o polêmico enredo deste ano, “A verdade vos fará livre”.

Evelyn Bastos e o seu ‘não-samba’ — Foto: Rerprodução/TV Globo

Evelyn Bastos comenta fantasia de ‘Jesus Mulher’ para rainha de bateria

Vestida de Jesus, Evelyn Bastos, rainha da Mangueira, conta que não vai sambar

Evelyn Bastos, rainha da Mangueira, vestida de Jesus Cristo — Foto: Marcos Serra Lima/G1

“O Leandro [Vieira, carnavalesco da escola] e eu conversamos várias vezes para chegar nessa fantasia. Foram várias as possibilidades até chegar nessa concepção. Era algo que a gente queria muito, trazer Jesus como mulher.”

“Então, a gente pensou em fazer um Jesus mulher, tapado. Não vai ser um Jesus que samba. Vai ser um Jesus sem a necessidade de sexualizar. Vai ser ser um Jesus que não samba, porque a gente quer que as pessoas enxerguem Jesus primeiro, independente de gênero.”

Evelyn Bastos, rainha da Mangueira, vestida de Jesus Cristo — Foto: Marcos Serra Lima/G1

“A gente pensou muito na religião dos outros, sem querer afetar e ofender a crença de ninguém. Na verdade, a gente quer passar uma mensagem de amor e que as pessoas precisam se respeitar.”

“Vai ser o maior desafio pra mim, o maior da minha vida. Eu que sempre sambei, vou abdicar de sambar, desse amor para pregar o amor”

“Pensamos em vir de soldado romano, mas não queria vir como opressor , daí só batemos o martelo em janeiro. E fechamos nesse Cristo mulher”, emenda.

Evelyn Bastos, rainha da Mangueira, vestida de Jesus Cristo — Foto: Marcos Serra Lima/G1

Bateria da Mangueira — Foto: Fabio Tito/G1

Evelyn Bastos, rainha da Mangueira, vestida de Jesus Cristo — Foto: Marcos Serra Lima/G1

Sete escolas de samba abriram os desfiles do Grupo Especial do carnaval do Rio neste ano. A festa está começou às 21h30, com a Estácio de Sá, seguida de Viradouro, Mangueira, Tuiuti, Grande Rio, União da Ilha e Portela.

Na segunda (24) vão passar pela Marquês de Sapucaí São Clemente, Vila Isabel, Salgueiro, Unidos da Tijuca, Mocidade e Beija-Flor encerram os desfiles.