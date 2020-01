Ex-mulher de Jair Bolsonaro é convocada a depor sobre supostos funcionários fantasmas e ‘rachadinha’ no gabinete de Carlos Bolsonaro

Ana Cristina esteve lotada como chefe de gabinete de Carlos Bolsonaro entre 2001 a 2008.

O advogado de Ana Cristina, Magnum Cardoso, disse aoG1que aguarda uma resposta a um pedido feito no fim do ano ao MPRJ para que o depoimento ocorra em Resende, no Sul Fluminense, onde ela mora.

Magnum Cardoso afirmou que espera receber a resposta nesta segunda-feira (6). O processo corre em segredo de justiça, no Rio.

A contratação de funcionários fantasmas e da prática de “rachadinha” – quando funcionários devolvem parte de seus salários – no gabinete de Carlos é investigada desde setembro de 2019, como informou o Jornal Nacional. A base da investigação é uma reportagem da “Revista Época”, publicada em junho.

Durante parte de seus cinco mandatos como vereador, Carlos Bolsonaro deu emprego à ex-mulher do presidente e a outros sete parentes dela.

Ana Cristina Valle foi casada com Jair Bolsonaro mas não é a mãe de Carlos. Ele é filho de Jair com Rogéria Braga, primeira ex-mulher do presidente.

A reportagem revelou que vários desses funcionários do gabinete nunca moraram no Rio. Eles não tinham crachá para entrar no prédio onde os vereadores trabalham.

Na ocasião, numa rede social, o vereador Carlos Bolsonaro escreveu que estava “tranquilo e despreocupado” sobre a investigação. A TV Globo não conseguiu entrar contato com o vereador.